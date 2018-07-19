Samsun’dan şov – Fotomaç – 19 Temmuz 2018
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HEPSİ
    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    ’dan şov

    Samsun’dan şov
    2. Lig takımlarından 'da dün imza töreni vardı. temsilcisi, daha önce anlaşma isimlerle sözleşme imzaladı. Can 5, Alperen 4, Erhan 3, Şahin, Metincan, Erhan, Okan, Bilal ve Burhan 2'şer yıllık anlaşma yaptı.
    1. 19.7.2018
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