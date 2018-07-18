Amed Sportif Faaliyetler’de seçmeler tamamlandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler’de A takım futbolcu seçmeleri tamamlandı.
- 18.7.2018 16:33
- Güncelleme: 19.7.2018 10:55
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Süper Kupa Finali'nde Galatasaray ile Akhisar karşılaşıyor!
Toplam 1
Yorum
LEVENT. NEDEN SAMSUNA HİÇ BÜYÜK MAÇ VERİLMİYOR.TÜRKİYENİN DENİZ KARA TİREN UÇAKLA SEYAHAT EDİLEN GÜZEL SAMSUNA .
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Galatasaray'dan Carlos Bacca harekatı!
Toplam 1
Yorum
10ur Gomis keşke 20 ye satılsa ve gelen paranın bir kısmı ile Bacca alınsa. Bacca, Gomis ten daha çok fayda gösterir ve gol atar. Umarım olur.
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Beşiktaş Fabri için Fulham'la el sıkıştı! 6 milyon euro...
Toplam 10
Yorum
Beşiktaşlı Kadroyu gençleştirmek istiyorsanız önce love dan negrodan başlayın, ilk 11 in en sabit oyuncusundan değil.
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