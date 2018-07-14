Samsun’a 2 bomba – Fotomaç – 14 Temmuz 2018
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    14 Temmuz 2018, Cumartesi
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    Samsun’a 2 bomba

    Samsun’a 2 bomba

    2. Lig'de şampiyonluğu hedefleyip 13 takviye yapan karadeniz ekibi forvetler ve için de düğmeye bastı

    İkinci Lig'in en iddialı kadrosunu kuran transferde hız kesmiyor. İskelet kadrosunu koruyan kırmızı-beyazlılar, 13 yeni transferin yanında 'de uzun süre forma giyen golcü oyuncular ve 'ün peşine düştü. Basın Sözcüsü Suat Çakır, "Batdal ve Akyüz listemizde olan oyuncular. Alacağımız forvetler iyi olacak" diye konuştu.

    4 TRANSFER DAHA
    13 futbolcu ile sözleşme yaptıklarını hatırlatan Çakır, "Şampiyonluk parolası ile güçlü bir kadro kurmak için var gücümüzle çalışıyoruz. , Metin Can Cici ve ile imza töreni gerçekleştirmedik. Alabileceğimiz en iyi forvet oyuncusunu almak için uğraşıyoruz. 1 kaleci, 2 santrfor ve bir stoper alacağız. Çalışmalarımız sürüyor" açıklamasını yaptı.

    Samsunspor, 'de uzun yıllar top kosturan tecrübeli forvet oyuncuları Batdal ve Akyüz'ü alarak şampiyonluğa koşmak istiyor.
    1. 14.7.2018
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