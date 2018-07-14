Samsun’a 2 bomba
2. Lig'de şampiyonluğu hedefleyip 13 takviye yapan karadeniz ekibi forvetler Mehmet Batdal ve Mehmet Akyüz için de düğmeye bastı
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13 futbolcu ile sözleşme yaptıklarını hatırlatan Çakır, "Şampiyonluk parolası ile güçlü bir kadro kurmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bilal Gülden, Metin Can Cici ve Erhan Şentürk ile imza töreni gerçekleştirmedik. Alabileceğimiz en iyi forvet oyuncusunu almak için uğraşıyoruz. 1 kaleci, 2 santrfor ve bir stoper alacağız. Çalışmalarımız sürüyor" açıklamasını yaptı.
Samsunspor, süper Lig'de uzun yıllar top kosturan tecrübeli forvet oyuncuları Batdal ve Akyüz'ü alarak şampiyonluğa koşmak istiyor.
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Yorum
rohagi Fizik olarak cok gucsuz bir oyuncu. Sampiyonlar liginde olmaz ezilir.
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Toplam 1
Yorum
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Galatasaray Everton'dan Onyekuru transferini KAP'a bildirdi
Toplam 2
Yorum
UA Belki çok parlar neden satın alma için opsiyon koymadınız.
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