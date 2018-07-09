Semih Beyaz Uşakspor’da – Fotomaç – 09 Temmuz 2018
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    09 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Uşakspor’da

    Semih Beyaz Uşakspor’da
    2. Lig takımlarından Utaş Uşakspor, temsilcisi 'dan sol bek 'ı kiraladı. Geçen sezon Kömürspor'da forma giyen Semih, yeni takımında başarılı olmak için elinden geleni yapacağını dile getirdi.
    1. 9.7.2018
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