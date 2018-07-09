Altay’ın gençlerine talip var – Fotomaç – 09 Temmuz 2018
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    09 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    ’ın gençlerine talip var

    Altay’ın gençlerine talip var
    'ın genç futbolcularına alt liglerde yer alan kulüpler talip oldu. ekibinde fazla forma şansı bulamayan gençlerden stoper Ulaş Zengin'i 3. Lig takımı Turgutluspor'un, stoper Çağrı Dişsiz'i ise geçen sezon kiralık oynadığı 2. Lig temsilcisi Uşakspor'un istediği belirtildi. İzmir ekibinde sol bek Kadir için de pek çok takımın nabız yokladığı ifade edildi.
    1. 9.7.2018
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