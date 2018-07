Sakaryaspor 9 futbolcuyu renklerine bağladı

SAKARYASPOR

Yapılan kongreyle seçilen Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cevat Ekşi ve yeni yönetim 2018-2019 sezonu öncesi Rüstemler Tesisleri 'nde toplu imza töreni gerçekleştirdi. Düzenlenen toplu imza törenine Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ve çok sayıda davetli katıldı. Gerçekleşen toplu imza töreninde Sakaryaspor'a; Oğuz Çalışkan, Ferit Erişçi, Recep Yılmaz, Oğuz Kocobal, Savaş Taga, Mertcan Aktaş, Zahit Fındık, Serkan Odabaş ve İlyas Çakmak olmak üzere toplam 9 futbolcu imza attı.Gerçekleşen törende konuşan Sakaryaspor Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım, gerçekleştirilen transferler ile geçen sene kaybedilen şampiyonluğu nasip olursa Sakarya'ya getireceklerini söyledi. Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cevat Ekşi ise, "17 Haziran'da göreve başlayan yönetim kurulumuz kulübümüzün kurumsallaşmasını sağlayacak, sezon boyunca takımımızı taşıyacak teknik heyet ve futbolcu kadromuzun maddi manevi tüm ihtiyaçlarını aksatmadan alın teri ve titizlikle sürdürecektir. Bu hedef doğrultusunda yönetimimizin her kesimine ihtiyacı vardır. Tek düşüncemiz Sakaryaspor ve o bitmeyen sevgi bağımız. Gözlerimizin sönmeyen ışığı hiç dinmeyen heyecanımızdır. Geleceğe cesaret edeceğimiz bu yolda bir milyonu aşkın taraftarımızla yola çıkmak istiyoruz. Sakaryaspor sizi bekliyor. Üyelik sistemini tüm taraftarımıza açıyoruz. Yeni sezonda büyük bir sorumluluk bilinci ile üstlendiğimiz büyük Sakaryaspor dün ve bugün de olduğu gibi kalan yarınlarımızda da yaşamaya devam etsin. 2018-2019 futbol sezonun Sakaryaspor'umuza ve Sakarya'mıza başarı getirmesi temenni eder saygılarımı sunarım" dedi.Başkan Toçoğlu yaptığı konuşmada, "Biz takım ve yönetimin arkasındayız. Onlara her türlü desteği sağlayacağımızı daha öncede ifade etmiştik. Başarı sadece alınan kalite futbolculardan değil, aynı zamanda bir aile ortamı oluşturup canla başla çalışmaktan geçer. İnşallah bu ligden bir an evvel kurtularak Sakaryasporumuzun hak ettiği liglere ulaşmasını temenni ediyoruz. Başarılı olacağımıza inancım tam. Maddi anlamda destek oluşturmak için başarılı sonuçların olması gerekiyor. Bunun için siz kazanacaksınız biz katkı sağlayacağız. Geçen yıl ve ondan önceki yıl bu takıma hizmet etmiş yönetimi de tebrik ediyor, başarılı bulduğumu söylüyorum. Bu yıl takımımıza katılan sporcularımıza başarılı bir yıl geçirmelerini ve Sakaryaspor'a yakışır bir sezon geçirmelerini temenni ediyorum" diye konuştu.Vali İrfan Balkanlıoğlu da, "Sakarya, şanla şerefle dolu bir spor şehridir. Sakaryaspor, Türkiye'nin meşhur takımlarına en gözde sporcuları yetiştiren bir kulüp. Teknik direktör ve sporcu kalitesi bağlamında futbolcu yetiştiren okul ve ekol olarak hizmet vermiştir. Ancak sporda destek arttıkça başarı artar, başarı arttıkça ise destek artar. Yaşanan şampiyonluklar herkesi sevindirir. Son dönemde seyirci bakımından büyük gurur duyarak gördüğümüz kalabalığı maddi destek konusuna gelince göremiyoruz. Sakaryaspor için canımızı veririz diyen kardeşlerimizin kulübe destekte bulunmaları taraftarıyım. Eski yönetimi tebrik ediyorum. Yeni yönetimin ise açık, şeffaf ve güvenilir olmasında fayda var. İnşallah önümüzdeki dönemde Sakaryaspor hak ettiğinin de üzerinde bir noktaya ulaşır. Avrupa'da top koşturan ve şampiyonluklar yaşayan bir takım görme ümidindeyiz. Bütün Sakaryalıları Sakaryaspor'a destek olmasını, arkasında durmasını ve şampiyonluk kupası kaldırıldığında haklı gözyaşları dökmesini istiyorum" şeklinde konuştu.