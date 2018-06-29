İbrahim imzayı attı
- 29.6.2018
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Bas Dost bonservis sorununu halledip Fenerbahçe'ye imza atacak
Toplam 1
Yorum
Ali Koç Başkan Fb ŞAMPİYON Açık ara şampiyon olacağız video hakem umarım gelir video hakem ike aykut un sevimsiz futbolu ile bile farkla şampiyon olurduk hadi video:)
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Jack Wilshere'de işlem tamam! İşte Fenerbahçe'ye imza atacağı tarih
Toplam 6
Yorum
KrAlex Kumaşı sağlam bir oyuncu ortaalanın merkezini toparlayabilir. 4-3-3 sistemi için Guliano uygun değil bence satılmalı 2 kanat oyuncusu alnmlı
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Beşiktaş'a ihtarname şoku
Toplam 2
Yorum
pırtık Öyle haber yapıyosunuzki alevli alevli sanki oyuncular ihtarname çekmiş gibi. Bu ne demek şimdi.
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