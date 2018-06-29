İbrahim imzayı attı – Fotomaç – 29 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    İbrahim imzayı attı

    İbrahim imzayı attı
    , geçen sezon Bucaspor forması giyen orta saha oyuncusu İbrahim Şirin ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 21 yaşındaki oyuncu, geçen sezon 34 maçta 2 gol kaydetti.
    1. 29.6.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İbrahim imzayı attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle
    BİZE ULAŞIN