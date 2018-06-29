Erhan ayrılmak istiyor – Fotomaç – 29 Haziran 2018
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HEPSİ
    29 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Erhan ayrılmak istiyor

    Erhan ayrılmak istiyor
    yasağı bulunan Karşıyaka'nın 23 yaşındaki file bekçisi Erhan Erentürk'ün takımdan ayrılmak istediği öğrenildi. Yeşil-kırmızılılar, 4 sezondur A takımda yer alan genç eldivenin serbest kalmasını engellemek için 166 bin TL ödeme yapmıştı.
    1. 29.6.2018
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