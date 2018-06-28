TFF 2 ve 3. Lig'de grup kuraları çekilecek – Fotomaç – 28 Haziran 2018
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    29 Haziran 2018, Cuma
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    2 ve 3. Lig'de grup kuraları çekilecek

    TFF 2 ve 3. Lig'de grup kuraları çekilecek

    2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2018-2019 sezonu grup kuraları, 2 Temmuz Pazartesi günü çekilecek.

    yapılan açıklamaya göre, kura çekimleri İstinye'deki Orhan Saka Amatörler Evi'nde gerçekleştirilecek. 2. Lig'de kura çekimi saat 13.30'da, TFF 3. Lig'de ise 15.30'da başlayacak.

    Yeni sezonda TFF 2. Lig beyaz ve kırmızı olarak iki gruba ayrılırken, gruplarda 18'er takım mücadele edecek. 3 grupta karşılaşmaların yapılacağı TFF 3. Lig'de ise iki grup 18'er takım, bir grup 17 ekipten oluşacak.

    1. 28.6.2018 18:14
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