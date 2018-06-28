TFF 2 ve 3. Lig'de grup kuraları çekilecek
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2018-2019 sezonu grup kuraları, 2 Temmuz Pazartesi günü çekilecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kura çekimleri İstinye'deki Orhan Saka Amatörler Evi'nde gerçekleştirilecek. TFF 2. Lig'de kura çekimi saat 13.30'da, TFF 3. Lig'de ise 15.30'da başlayacak.
Yeni sezonda TFF 2. Lig beyaz ve kırmızı olarak iki gruba ayrılırken, gruplarda 18'er takım mücadele edecek. 3 grupta karşılaşmaların yapılacağı TFF 3. Lig'de ise iki grup 18'er takım, bir grup 17 ekipten oluşacak.
- 28.6.2018 18:14
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Toplam 1
Yorum
Ali Koç Başkan Fb ŞAMPİYON Açık ara şampiyon olacağız video hakem umarım gelir video hakem ike aykut un sevimsiz futbolu ile bile farkla şampiyon olurduk hadi video:)
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Toplam 6
Yorum
KrAlex Kumaşı sağlam bir oyuncu ortaalanın merkezini toparlayabilir. 4-3-3 sistemi için Guliano uygun değil bence satılmalı 2 kanat oyuncusu alnmlı
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Beşiktaş'a ihtarname şoku
Toplam 2
Yorum
pırtık Öyle haber yapıyosunuzki alevli alevli sanki oyuncular ihtarname çekmiş gibi. Bu ne demek şimdi.
TFF 2 ve 3. Lig'de grup kuraları çekilecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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