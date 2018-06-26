Karşıyaka puan silme cezasından kurtuldu

Yıllar sonra 3. Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Karşıyaka'ya Ofoedu'dan müjdeli haber geldi. Bir dönem yeşil-kırmızılı takımda forma giyen Nijeryalı oyuncunun alacağı sebebiyle sezona -6 puanla başlama tehlikesi yaşayan İzmir ekibinde yönetim, Ofoedu'ya 59 bin 120 dolar ödeme yaptığını açıkladı. Külüpten yapılan resmi açıklamada, "Eski oyuncularımızdan Ofoedu'ya geçmiş dönemden kalan 59 bin 120 dolarlık ödemesini yaparak -6 puan silme cezasının önüne geçilmiştir" denildi.