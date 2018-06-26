Karşıyaka puan silme cezasından kurtuldu
Eski oyuncusu Chikelube Ofoedu’ya olan borç sebebiyle yeni sezonda 6 puan silme cezası tehlikesiyle karşı karşıya kalan Karşıyaka, oyuncuya ödeme yaparak tehlikeyi ortadan kaldırdı.
Yıllar sonra 3. Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Karşıyaka'ya Ofoedu'dan müjdeli haber geldi. Bir dönem yeşil-kırmızılı takımda forma giyen Nijeryalı oyuncunun alacağı sebebiyle sezona -6 puanla başlama tehlikesi yaşayan İzmir ekibinde yönetim, Ofoedu'ya 59 bin 120 dolar ödeme yaptığını açıkladı. Külüpten yapılan resmi açıklamada, "Eski oyuncularımızdan Ofoedu'ya geçmiş dönemden kalan 59 bin 120 dolarlık ödemesini yaparak -6 puan silme cezasının önüne geçilmiştir" denildi.
- 26.6.2018 11:32
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Hidayet Türkoğlu: 2019 Dünya Şampiyonası'na gideriz
Toplam 1
Yorum
kemal nasil gideceksin, kim garanti vermis, birakin hayal pompalamayi, ve milletle alay etmeyi,
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Salih’te top Cocu’da
Toplam 3
Yorum
sami salih, aatif, ozan, kasimal, topal, volkan demirel ve volkan sen, Dirar icin hemen topu taca atin, bunlarin fenerde yeri yok, bos topcular
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Fenerbahçe Monaco'nun teklifini az buldu
Toplam 2
Yorum
sdf sdf bir dahaki seneye 8ide bulamayacağımız unutulmamalı
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