Karşıyaka puan silme cezasından kurtuldu – Fotomaç – 26 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Haziran 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    puan silme cezasından kurtuldu

    Karşıyaka puan silme cezasından kurtuldu

    Eski oyuncusu Chikelube Ofoedu’ya olan borç sebebiyle yeni sezonda 6 puan silme cezası tehlikesiyle karşı karşıya kalan , oyuncuya ödeme yaparak tehlikeyi ortadan kaldırdı.

    Yıllar sonra 3. Lig'de mücadele etmeye hazırlanan 'ya Ofoedu'dan müjdeli haber geldi. Bir dönem yeşil-kırmızılı takımda forma giyen Nijeryalı oyuncunun alacağı sebebiyle sezona -6 puanla başlama tehlikesi yaşayan ekibinde yönetim, Ofoedu'ya 59 bin 120 dolar ödeme yaptığını açıkladı. Külüpten yapılan resmi açıklamada, "Eski oyuncularımızdan Ofoedu'ya geçmiş dönemden kalan 59 bin 120 dolarlık ödemesini yaparak -6 puan silme cezasının önüne geçilmiştir" denildi.

    1. 26.6.2018 11:32
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Karşıyaka puan silme cezasından kurtuldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN