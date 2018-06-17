Sakaryaspor'un başkanı Cevat Ekşi oldu – Fotomaç – 17 Haziran 2018
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    18 Haziran 2018, Pazartesi
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    'un başkanı oldu

    Sakaryaspor'un başkanı Cevat Ekşi oldu

    'un olağan kongresinde başkan seçildi.

    2'nci Lig'de üst lige çıkma şansını, oynadığı play-off finalinde kaybeden kongreye gitti. Olağan kongre takımın Rüstemler Tesisleri'nde gerçekleşti. Mevcut başkan İsmail Gürses, kongrede yeniden aday olmadı. İş adamı ve ekibi seçime tek listeyle girdi. Kongrede yapılan açık oylamada kulübün yeni başkanı Cevat Ekşi seçildi.

    Cevat Ekşi, takımı hep birlikte şampiyon yapacaklarını belirterek, "Sakaryaspor'u daha yukarıya taşımak için talibiz. Herkesi Sakaryaspor çatısı altında birleştirerek, aile olmak istiyoruz. Hakkını söke söke alan bir Sakaryaspor sözü veriyorum. Kongrenin hayırlı olmasını diliyorum. Kazanan Sakaryaspor olsun" dedi.

    1. 18.6.2018 00:16
    2. Güncelleme: 18.6.2018 00:17
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