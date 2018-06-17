Sakaryaspor'un başkanı Cevat Ekşi oldu
Sakaryaspor'un olağan kongresinde Cevat Ekşi başkan seçildi.
TFF 2'nci Lig'de üst lige çıkma şansını, oynadığı play-off finalinde kaybeden Sakaryaspor kongreye gitti. Olağan kongre takımın Rüstemler Tesisleri'nde gerçekleşti. Mevcut başkan İsmail Gürses, kongrede yeniden aday olmadı. İş adamı Cevat Ekşi ve ekibi seçime tek listeyle girdi. Kongrede yapılan açık oylamada kulübün yeni başkanı Cevat Ekşi seçildi.
Cevat Ekşi, takımı hep birlikte şampiyon yapacaklarını belirterek, "Sakaryaspor'u daha yukarıya taşımak için talibiz. Herkesi Sakaryaspor çatısı altında birleştirerek, aile olmak istiyoruz. Hakkını söke söke alan bir Sakaryaspor sözü veriyorum. Kongrenin hayırlı olmasını diliyorum. Kazanan Sakaryaspor olsun" dedi.
- 18.6.2018 00:16
- Güncelleme: 18.6.2018 00:17
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 3
Yorum
Fanatik fenerli Fenerbahçeli olduğu için cok severim ama çok karektersiz çıktı istifa edip gitsen taraftar seni daha çok severdi hiçbirzaman sözünde durmadn
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 3
Yorum
Düsseldorf'lu Belli bir mesafede kalarak,, kimseyi deshonore etmeden, incitmeden, tatli bir üslûpla bir devri kapatiyor !
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 3
Yorum
alik sayın başkan ali koç. aykut kocaman bi işe yaramadı.iyi ki başkan oldunuz daha bu hoca ile bir yıl daha başarısızlık kupasızlık sürer giderd
Sakaryaspor'un başkanı Cevat Ekşi oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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