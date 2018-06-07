Manisa BŞB'de Artun Akçakın imzayı attı – Fotomaç – 07 Haziran 2018
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    08 Haziran 2018, Cuma
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    BŞB'de imzayı attı

    <a href="/index/manisa?id=b7c7d14b-b4a2-4a6d-b91c-9fe3a980fa13" class="" rel="tag">Manisa</a> BŞB'de <a href="/index/artun-akcakin?id=5e5470be-f156-48e0-abee-7d4c70d8f0b9" class="" rel="tag">Artun Akçakın</a> imzayı attı

    2'nci Lig'in yeni takımlarından Büyükşehir Belediyespor'un sezonun ilk transferi olarak daha önce prensipte anlaştığı Şanlıurfaspor'dan golcü , resmi imzayı attı.

    Artun, Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde Başkan Mevlüt Aktan'ın katıldığı törenle 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kariyerinde daha önce Hacettepe, , Fethiyespor, , Ümraniyespor ve formaları da giyen, Ümraniye'yle 2015-16 sezonunda 2'nci Lig'de şampiyonluk yaşayan 25 yaşındaki futbolcu, " Büyükşehir Belediyespor'un 2'nci Lig'de başarılı olabilmesi için elimden geleni yapacağım. Vizyonu oldukça geniş olan bir kulübe geldiğim için çok mutluyum" dedi.

    1. 7.6.2018 11:10
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