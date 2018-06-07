Artun, Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde Başkan Mevlüt Aktan'ın katıldığı törenle 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kariyerinde daha önce Hacettepe, Gençlerbirliği, Fethiyespor, Adana Demirspor, Ümraniyespor ve Alanyaspor formaları da giyen, Ümraniye'yle 2015-16 sezonunda 2'nci Lig'de şampiyonluk yaşayan 25 yaşındaki futbolcu, "Manisa Büyükşehir Belediyespor'un TFF 2'nci Lig'de başarılı olabilmesi için elimden geleni yapacağım. Vizyonu oldukça geniş olan bir kulübe geldiğim için çok mutluyum" dedi.