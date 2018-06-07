Bodrumspor Ahmet Han'la imzaladı – Fotomaç – 07 Haziran 2018
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    07 Haziran 2018, Perşembe
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    Bodrumspor 'la imzaladı

    Bodrumspor Ahmet Han'la imzaladı

    Transferde Samsunspor'dan forvet Göksu Türkdoğan'ı kadrosuna dahil eden 2'nci Lig ekiplerinden Bodrumspor, Belediyesporlu orta saha Seyid 'ı renklerine bağlayıp ikinci takviyesini gerçekleştirdi.

    Bodrum'a gelen 24 yaşındaki futbolcu 2 yıllık sözleşmeye imza attı. Gazi Belediyespor'da futbola başlayan , Belediyespor'da profesyonel oldu. Geçen sezon 2'nci Lig'de Play-Off'larla birlikte 34 maça çıkan oyuncu 1 gol attı. Bodrumspor, teknik direktör 'yla da 1 yılı opsiyonlu 2 senelik sözleşme imzalamıştı.

    1. 7.6.2018 10:46
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