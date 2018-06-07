Bodrumspor Ahmet Han'la imzaladı
Transferde Samsunspor'dan forvet Göksu Türkdoğan'ı kadrosuna dahil eden TFF 2'nci Lig ekiplerinden Bodrumspor, Sivas Belediyesporlu orta saha Seyid Ahmet Han'ı renklerine bağlayıp ikinci takviyesini gerçekleştirdi.
Bodrum'a gelen 24 yaşındaki futbolcu 2 yıllık sözleşmeye imza attı. Gazi Belediyespor'da futbola başlayan Ahmet Han, Sivas Belediyespor'da profesyonel oldu. Geçen sezon 2'nci Lig'de Play-Off'larla birlikte 34 maça çıkan oyuncu 1 gol attı. Bodrumspor, teknik direktör Engin İpekoğlu'yla da 1 yılı opsiyonlu 2 senelik sözleşme imzalamıştı.
- 7.6.2018 10:46
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Fener'de ilk yolcu Josef de Souza
Toplam 12
Yorum
cihan arkadaşım ben hayatımda brezilyalı olupta bu kadar kazma futbolcu görmedim sen en düzgün diyorsun en düz futbolcu demek istedin herhalde
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Terim'den Muslera kararı!
Toplam 4
Yorum
han en dogrusudur. Muslera dünya genelinde bir marka bu sebeple tanımayan forvet yoktur ve bu da her daim avrupada avantaj saglar panikletir..
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Galatasaray'ın gündemindeki Sadık Çiftpınar'dan transfer açıklaması
Toplam 2
Yorum
öğretici kesinlikle alınmamalı ! arenada 3 kez kırmızı görürdü ! rotasyon oyuncusu bile olamaz ! yeni tarık çamdalı olur takımın !
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