Manisa BBSK’da transfer sezonu açıldı
2018-2019 futbol sezonunda TFF 2. Lig’de mücadele verecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor, transfer sezonunu Şanlıurfaspor’un golcü futbolcusu Artun Akçakın’ı renklerine bağlayarak açtı.
AKÇAKIN: " VİZYONU ÇOK GENİŞ OLAN BİR KULÜBE GELDİM"
Manisa Büyükşehir Belediyesporla 2 yıllık sözleşme imzalayan golcü futbolcu imzayı attıktan sonra yaptığı açıklamada, "Vizyonu çok geniş bir kulübe geldim. Yeni sezonda Manisa Büyükşehir Belediyespor'un formasını giyeceğim için çok mutluyum. İnşallah kulübümle birlikteliğim uzun yıllar sürer ve burada başarılı bir grafik yakalayıp hedeflerimize ulaşırız. Her iki taraf içinde hayırlı olsun. Geçtiğimiz sezon yaşanılan TFF 3. Lig şampiyonluğunun ardından inşallah yeni sezonda da TFF 2. Lig şampiyonluğunu yaşarız ve Spor Toto 1. Lig'e yükseliriz" dedi.
BAŞKAN AKTAN: "ÖNEMLİ BİR OYUNCUYU KADROMUZA KATTIK"
Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan ise, "Geçtiğimiz sezon TFF 3. Lig'de rekorlar kırarak şampiyon olduk ve TFF 2. Lig'e yükselmeyi başardık. Şanlıurfspor'dan renklerimize bağladığımız Artun Akçakın'ın yeni sezonda takıma önemli katkı sağlayacağına inanıyorum. Önemli bir oyuncuyu kadromuza kazandırdık. Artun kardeşimize güveniyoruz ve bu sene kendisinden çok şey bekliyoruz. Ben kendisine başarılar diliyorum. Kulübümüze hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Artun Akçakın kendisini iki yıllığına yeşil-beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
- 6.6.2018 15:33
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Galatasaray'dan Burak Yılmaz hamlesi
Toplam 6
Yorum
İSTEMİYORUZ BURAK BU TAKIMA ASLA GELEMEMELİ. GS ŞAMPİYON OLUNCA AKBABA GİBİ ÜŞÜŞTÜ GS YE
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Galatasaray'dan Burak Yılmaz hamlesi
Toplam 6
Yorum
ASLA ASLA ASLA İSTEMİYORUZ BURAK YILMAZ I ASLA VE ASLA İSTEMİYORU.MUSTAFA CENG. BAŞKAN GS FORMASI İÇİN OYNAYAN OYUNCU ALACAM DEMİŞTİ.BURAK PARAYI KOKLADIĞI YERE ATLIYO
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Trabzonspor'da Asbaşkan Hacısalihoğlu'ndan Ali Koç açıklaması
Toplam 8
Yorum
seferoğlu vay canım benim kupayı trabzona teslim edelim öylemi..hangi hakla..
Manisa BBSK’da transfer sezonu açıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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