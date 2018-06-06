Manisa BBSK’da transfer sezonu açıldı – Fotomaç – 06 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    BBSK’da transfer sezonu açıldı

    <a href="/index/manisa?id=b7c7d14b-b4a2-4a6d-b91c-9fe3a980fa13" class="" rel="tag">Manisa</a> BBSK’da transfer sezonu açıldı

    2018-2019 futbol sezonunda 2. Lig’de mücadele verecek olan Büyükşehir Belediyespor, transfer sezonunu Şanlıurfaspor’un golcü futbolcusu ’ı renklerine bağlayarak açtı.

    Büyükşehir Belediyespor, 2. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un golcü futbolcusu 'ı renklerine bağladı. 'nde gerçekleştirilen imza töreninde golcü futbolcuyla iki yıllık anlaşma sağlandı. 'nde düzenlenen imza töreninde Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan da yer aldı. Geçtiğimiz sezon 2. Lig 'ta sezonu 4'üncü sırada tamamlayan ve play-off maçlarında mücadele veren Şanlıurfaspor forması altında toplam 9 gole imza atan şimdiye kadar Gençlerbirliği, Hacettepe, Fethiyespor, , Alanyaspor, Ümraniyespor ve son olarak Şanlıurfaspor formalarını giydi.

    AKÇAKIN: " VİZYONU ÇOK GENİŞ OLAN BİR KULÜBE GELDİM"
    Büyükşehir Belediyesporla 2 yıllık sözleşme imzalayan golcü futbolcu imzayı attıktan sonra yaptığı açıklamada, "Vizyonu çok geniş bir kulübe geldim. Yeni sezonda 'un formasını giyeceğim için çok mutluyum. İnşallah kulübümle birlikteliğim uzun yıllar sürer ve burada başarılı bir grafik yakalayıp hedeflerimize ulaşırız. Her iki taraf içinde hayırlı olsun. Geçtiğimiz sezon yaşanılan TFF 3. Lig şampiyonluğunun ardından inşallah yeni sezonda da TFF 2. Lig şampiyonluğunu yaşarız ve 1. Lig'e yükseliriz" dedi.

    BAŞKAN AKTAN: "ÖNEMLİ BİR OYUNCUYU KADROMUZA KATTIK"
    Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan ise, "Geçtiğimiz sezon TFF 3. Lig'de rekorlar kırarak şampiyon olduk ve TFF 2. Lig'e yükselmeyi başardık. Şanlıurfspor'dan renklerimize bağladığımız Artun Akçakın'ın yeni sezonda takıma önemli katkı sağlayacağına inanıyorum. Önemli bir oyuncuyu kadromuza kazandırdık. Artun kardeşimize güveniyoruz ve bu sene kendisinden çok şey bekliyoruz. Ben kendisine başarılar diliyorum. Kulübümüze hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.
    Konuşmaların ardından Artun Akçakın kendisini iki yıllığına yeşil-beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
    1. 6.6.2018 15:33
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