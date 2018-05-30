Efsane geri döndü – Fotomaç – 30 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Mayıs 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    Efsane geri döndü

    Efsane geri döndü

    Samsun’un eski başkanlarından , “ modelini uygularsak, şampiyonluğuna oynarız” dedi.

    2. Lig'e düşen Samsunspor'da efsane başkanlarından İsmail Uyanık, 2 'da yapılacak seçimli olağanüstü genel kurulda başkan adayı olduğunu açıkladı. Şirketleşmeye gidilmesi koşuluyla seçiem gireceğini vurgulayan Uyanık, "Kulübü bir şirket gibi yönetmemize izin verilirse, futbol adına doğru işler yapmaya ve kulübü fabrika ayarlarına geri döndürmeye talibiz. Chelsea'deki Abramoviç tarzında şirket istiyoruz. Allah bize o günleri de gösterirse şampiyonluğuna oynarız" diye iddialı konuştu. tarafından yönetilen Samsunspor'un 2 Haziran'da yapılacak kritik genel kurulunda çoğunluğa bakılmayacak ve önce şirketleşme yetkisi oylanacak.
    1. 30.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Efsane geri döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN