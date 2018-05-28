Uğurcan'dan Buca'ya ihtar – Fotomaç – 28 Mayıs 2018
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    29 Mayıs 2018, Salı
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    Uğurcan'dan Buca'ya ihtar

    Uğurcan'dan Buca'ya ihtar
    Gelecek sezon 3. Lig'de mücadele edecek , geçtiğimiz yıldaki ekonomik sorunlarıyla da uğraşmayı sürdürüyor. Sarı-lacivertli takımın altyapısından yetişen 'nın, 64 bin TL alacağı için kulübe ihtarname çektiği öğrenildi. Ödeme yapılmaması durumunda, 1 milyon TL değer belirlenen 20 yaşındaki savunmacının 1 Haziran'da serbest kalacağı duyuruldu.
    1. 28.5.2018
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