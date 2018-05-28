Şampiyon Afyon!
Altay ve Hatayspor’un ardından Spor Toto 1. Lige yükselen sont akım Afyonspor oldu. Mahir’in golüyle geriye düşen Afjet Afyonspor müthiş bir geri dönüşe imza attı, Türker ve Timuçin’le coştu.
ŞAMPİYONLUK HEDİYESİ UMRE
Başkan Salih Sel oyuncularını hediye olarak Umre'ye götüreceklerini söyledi. BAL'dan başlayarak her sene bir üst lige çıkma başarısını gösterdiklerini ifade eden Sel, "Geçen sene de aynı başarıyı göstermiştik. Bu sene de aynı şekilde şampiyon olduk. Sözümüzü tutacağız" diye konuştu. Başkan Sel, basketbol takımlarının da başarılı bir sezon geçirdiğini belirterek, "Afyon artık bir spor şehri oldu" diye konuştu. TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, takım kaptanı Yasin'e şampiyonluk kupasını verdi.
AFYON'DA BÜYÜK COŞKU
Üst lige çıkmanın sevincini yaşayan Afyonlular kent meydanına akın etti. Ellerinde Afyonspor bayrakları ve meşalelerle ile taraftarlar kutlama yaptı. Maç sonrası kupa törenine çocuklarıyla katılan Afyonsporlu oyuncular alkış aldı.
- 28.5.2018
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yildiz fenere gelen butun yildizlar sondu topuz potuk ekici tufan koybasi daha kimler kimler nerdeler simdi
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TR AYKUT KOCAMANA RONALDO YU KADROYA ALSAN YEDEK OYNATIR
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Toplam 3
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wolverine82 love,negredo,m.pektemek,lens,ne olursunuz şunları satın ve aldıklara para yukunden kurtulalım aboubakar , dany welbeck aldık mı yeter forve
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