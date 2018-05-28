Şampiyon Afyon! – Fotomaç – 28 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Mayıs 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    Şampiyon Afyon!

    Şampiyon Afyon!

    Altay ve Hatayspor’un ardından 1. Lige yükselen sont akım Afyonspor oldu. Mahir’in golüyle geriye düşen müthiş bir geri dönüşe imza attı, Türker ve Timuçin’le coştu.

    'de oynanan 2. Lig playoff finalinde Sakaryaspor'u 2-1 yenen Afjet Afyonspor, 1. Lig'e yükseldi. Afyonspor yenik duruma düştüğü maçta müthiş bir geri dönüşe imza attı. 14. dakikada Sakaryaspor Mahir'le öne geçti. Mahir rakiplerini geçtikten sonra meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 31. dakikada eşitliği sağladı. Yasin Yener'in rakip yarı alanın ortalarından kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içine gelen topa sağ çaprazda iyi yükselen Türker düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1. Afyon 71'de Timuçin'in golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı ve 1. Lige yükseldi. TFF 2. Lig'de gruplarını lider bitiren Altay ve Hatayspor'un ardından Spor Toto 1. Lig biletini alan son ekip Afjet Afyonspor oldu.

    ŞAMPİYONLUK HEDİYESİ UMRE
    Başkan Salih Sel oyuncularını hediye olarak 'ye götüreceklerini söyledi. BAL'dan başlayarak her sene bir üst lige çıkma başarısını gösterdiklerini ifade eden Sel, "Geçen sene de aynı başarıyı göstermiştik. Bu sene de aynı şekilde şampiyon olduk. Sözümüzü tutacağız" diye konuştu. Başkan Sel, basketbol takımlarının da başarılı bir sezon geçirdiğini belirterek, "Afyon artık bir spor şehri oldu" diye konuştu. TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, takım kaptanı Yasin'e şampiyonluk kupasını verdi.

    AFYON'DA BÜYÜK COŞKU
    Üst lige çıkmanın sevincini yaşayan Afyonlular kent meydanına akın etti. Ellerinde Afyonspor bayrakları ve meşalelerle ile taraftarlar kutlama yaptı. Maç sonrası kupa törenine çocuklarıyla katılan Afyonsporlu oyuncular alkış aldı.
    1. 28.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Şampiyon Afyon! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN