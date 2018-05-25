Samsunspor'da İsmail Uyanık dönemi başlıyor – Fotomaç – 25 Mayıs 2018
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    26 Mayıs 2018, Cumartesi
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    'da dönemi başlıyor

    <a href="/index/samsunspor?id=2c545305-9730-4028-b51d-8b23ff4de92f" class="" rel="tag">Samsunspor</a>'da <a href="/index/ismail-uyanik?id=c9edbdc8-6880-447f-8d26-98e4c8749875" class="" rel="tag">İsmail Uyanık</a> dönemi başlıyor

    'da taraftarları heyecanlandıran gelişme yaşandı. Kırmızı-Beyazlılarda 2 Haziran'da yapılacak kongrede 'ın yeniden aday olduğu belirtildi.

    Bu sezon 1'inci Lig'de aldığı sonuçların ardından tarihinde ilk kez 2'nci Lige düşen 'da sürpriz bir gelişme yaşandı. , tarihinin en parlak dönemlerini yaşadığı 'efsane' olarak anılan , yeniden kulübe talip oldu. Uzun bir aradan sonra yeniden yuvaya dönmeye hazırlanan 'ın 29 Mayıs Salı günü Samsun'a gelerek Nuri Asan Tesisleri'nde düzenleyeceği basın toplantısı ile adaylığını açıklayacağı belirtildi.

    'ın yeniden takımın başına dönüş hazırlığında olması taraftarları da heyecanlandırdı.

    1. 25.5.2018 23:09
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