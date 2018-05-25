Samsunspor'da İsmail Uyanık dönemi başlıyor
Samsunspor'da taraftarları heyecanlandıran gelişme yaşandı. Kırmızı-Beyazlılarda 2 Haziran'da yapılacak kongrede İsmail Uyanık'ın yeniden aday olduğu belirtildi.
Bu sezon Spor Toto 1'inci Lig'de aldığı sonuçların ardından tarihinde ilk kez 2'nci Lige düşen Samsunspor'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Samsunspor, tarihinin en parlak dönemlerini yaşadığı 'efsane' olarak anılan İsmail Uyanık, yeniden kulübe talip oldu. Uzun bir aradan sonra yeniden yuvaya dönmeye hazırlanan İsmail Uyanık'ın 29 Mayıs Salı günü Samsun'a gelerek Nuri Asan Tesisleri'nde düzenleyeceği basın toplantısı ile adaylığını açıklayacağı belirtildi.
İsmail Uyanık'ın yeniden takımın başına dönüş hazırlığında olması taraftarları da heyecanlandırdı.
- 25.5.2018 23:09
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Fenerbahçe'de Martin Skrtel bilmecesi
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Parayı veren ve isteyenii varsa olur.
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Aykut Kocaman gözdesi Amin Younes'un peşinde
Toplam 7
Yorum
TARAFTAR Güle güle Aykut hoca , ,Şampiyonluk gelmezse başarı yoktur.
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Garry Rodrigues için sıraya girdiler
Toplam 3
Yorum
Belhanda, Gomis, Fernando 10'ar milyon avro verseler satarım. Bir tek Rodrigues hariç. Takımdaki genç ve potansiyele sahip nadir oyunculardan. ŞL görmesi gerek.
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