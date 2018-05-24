Manisaspor'da sıkıntı devam ediyor – Fotomaç – 24 Mayıs 2018
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    25 Mayıs 2018, Cuma
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    'da sıkıntı devam ediyor

    Manisaspor'da sıkıntı devam ediyor

    2'nci Lig'e düşen ve yaşadığı mali sorunlar yüzünden maaş ödeyemediği personele bile izin verip tecrübeli futbolcularından sonra gençleri de kaybetmeye başlayan yasaklısı , yetiştiricilik bedeli haklarından da oluyor.

    Siyah-beyazlılarda altyapıdan çıkan Asım ve Ömer, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle sözleşmelerini tek taraflı feshetti. 'na alacakları için başvuran Alper'in 30 günlük yasal bekleme süresi 9 Haziran, Kağan Miray'ın ise 10 Haziran'da doluyor.

    Kulüpler, altyapıda yetiştirdikleri futbolcuların 23 yaşına kadar başka kulüplere olmaları durumunda ligine göre yetiştiricilik bedeli alıyor. Oyuncu 'e giderse eski kulübüne forma giydiği her yıl için 150, 1'inci Lig'de 75, 2'nci Lig'de 30 bin TL ödeniyor. Futbolcuların haklı fesih yapmaları durumunda ise eski kulüpleri yetiştiricilik bedeli alamıyor. Manisapsor'da Ömer'in 9, Asım'ın ise kulüpte 8 yıllık geçmişi vardı. Kongre sürecinde olan siyah-beyazlılarda henüz başkan Gökay Budak'tan başka bir aday çıkmadı.

    1. 24.5.2018 13:42
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