Bayrampaşaspor 2. Lig'e yükseldi! TFF 3. Lig Play-Off Finali: Düzcespor: 2 - Bayrampaşa: 3
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    25 Mayıs 2018, Cuma
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    Bayrampaşaspor 2. Lig'e yükseldi! 3. Lig Play-Off Finali: Düzcespor: 2 - : 3

    Bayrampaşaspor 2. Lig'e yükseldi! <a href="/index/tff?id=bf64b003-1929-4a78-b337-00acaee58dc7" class="" rel="tag">TFF</a> 3. Lig Play-Off Finali: Düzcespor: 2 - <a href="/index/bayrampasa?id=ea52d93d-aaac-4e23-871a-6067ecfae3c5" class="" rel="tag">Bayrampaşa</a>: 3

    3. Lig Play-Off final müsabakasında , Düzcespor'u 3-2 mağlup ederek 2. Lig'e yükselen taraf oldu.

    3. Lig Play-Off final karşılaşmasında Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelede Düzcespor ile karşı karşıya geldi. Rakibi Düzcespor'u 3-1 mağlup eden 2. Lig'e yükseldi.

    Şampiyonluk müsabakasını Düzce Valisi Dr. Zülküf Dağlı, Valisi Ersin Yazıcı, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydın ve TFF Bursa Bölge Müdürü Atilla Dönmez birlikte takip etti.

    ŞAMPİYON BAYRAMPAŞA KUPASINI ALDI

    TFF 3. Lig Play-Off final müsabakasında Düzcespor'u 3-2 mağlup ederek TFF 2. Lig'e yükselen Bayrampaşa, şampiyonluk kupasını aldı.

    Balıkesir Atatürk Stadı'nda oynanan TFF 3. Lig şampiyonluk maçında Bayrampaşa, mutlu sona ulaşan taraf oldu. İstanbul ekibi, finaldeki rakibi Düzcespor'u 3-2 yenerek şampiyon oldu. Bu önemli mücadeleyi Düzce Valisi Dr. Zülküf Dağlı, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ve Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner beraber izledi.

    Maç sonu Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner, Bayrampaşa Kulübü Başkanı Yalçın Sarıkaya, yöneticiler, teknik heyet, futbolcular ve seyircilerin şampiyonluk sevincine ortak oldu.

    Bayrampaşa'ya şampiyonluk kupasını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) adına TFF Bursa Bölge Müdürü Atilla Dönmez verdi.







    - TFF 3. Lig Play-Off Finali: Düzcespor: 2 - Bayrampaşa: 3

    Stat: Atatürk
    Hakemler: Koray Gencerler xx, Uyarcan xx, İbrahim Bozbey xx
    Düzcespor: xx, xxx, Serhat Baştan xxx, Bedri Evren xx (Enver Ayıldız dk. 99 ?), Çağrı Tekin xxx, Buğra Temel xx (İsmail Türk dk. 106 ?), Mustafa Bedirhan Çelik xxx ( dk. 84 x), Tayfun Yanar xx, Zihni Aydın xxx, Burçak Özkanca xx, Oktay Gümüş xxx
    Teknik Sorumlu : Timur Şahinel
    Bayrampaşa: Hamdi Tevfik Altıok xx, Güray Fırat xx, Sefa Korkmaz xxx, Benhur Keser xx, Polat Güren xx (Hüseyin Akoğlu dk. 60 x), İlker Cihan xx, Bülent Kocabey xx ( dk. 68 x), xx, Sercan Uslu xxx (Ahmet Keleş dk. 110 ?), Gökhan Günel xx, Hayrullah Akyel xx
    Teknik Direktör: Hamdi Demirtaş
    Goller: Sercan Uslu (dk. 27), (dk 94), (dk. 119 pen.) (Bayrampaşa), (dk. 30), (dk. 120) (Düzcespor)
    Kırmızı kart: (dk. 117) (Düzcespor)
    Sarı kartlar: Serhat Baştan, Çağrı Tekin (Düzcespor), Hüseyin Akoğlu, Güray Fırat (Bayrampaşa)
    1. 24.5.2018 18:48
    2. Güncelleme: 24.5.2018 21:15
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