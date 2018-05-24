Bayrampaşaspor 2. Lig'e yükseldi! TFF 3. Lig Play-Off Finali: Düzcespor: 2 - Bayrampaşa: 3
TFF 3. Lig Play-Off final müsabakasında Bayrampaşa, Düzcespor'u 3-2 mağlup ederek TFF 2. Lig'e yükselen taraf oldu.
Şampiyonluk müsabakasını Düzce Valisi Dr. Zülküf Dağlı, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydın ve TFF Bursa Bölge Müdürü Atilla Dönmez birlikte takip etti.
ŞAMPİYON BAYRAMPAŞA KUPASINI ALDI
TFF 3. Lig Play-Off final müsabakasında Düzcespor'u 3-2 mağlup ederek TFF 2. Lig'e yükselen Bayrampaşa, şampiyonluk kupasını aldı.
Balıkesir Atatürk Stadı'nda oynanan TFF 3. Lig şampiyonluk maçında Bayrampaşa, mutlu sona ulaşan taraf oldu. İstanbul ekibi, finaldeki rakibi Düzcespor'u 3-2 yenerek şampiyon oldu. Bu önemli mücadeleyi Düzce Valisi Dr. Zülküf Dağlı, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ve Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner beraber izledi.
Maç sonu Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner, Bayrampaşa Kulübü Başkanı Yalçın Sarıkaya, yöneticiler, teknik heyet, futbolcular ve seyircilerin şampiyonluk sevincine ortak oldu.
Bayrampaşa'ya şampiyonluk kupasını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) adına TFF Bursa Bölge Müdürü Atilla Dönmez verdi.
- TFF 3. Lig Play-Off Finali: Düzcespor: 2 - Bayrampaşa: 3
Stat: Atatürk
Hakemler: Koray Gencerler xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, İbrahim Bozbey xx
Düzcespor: Ali Alper Doğan xx, Hüseyin İriç xxx, Serhat Baştan xxx, Bedri Evren xx (Enver Ayıldız dk. 99 ?), Çağrı Tekin xxx, Buğra Temel xx (İsmail Türk dk. 106 ?), Mustafa Bedirhan Çelik xxx (Ahmet Üner dk. 84 x), Tayfun Yanar xx, Zihni Aydın xxx, Burçak Özkanca xx, Oktay Gümüş xxx
Teknik Sorumlu : Timur Şahinel
Bayrampaşa: Hamdi Tevfik Altıok xx, Güray Fırat xx, Sefa Korkmaz xxx, Benhur Keser xx, Polat Güren xx (Hüseyin Akoğlu dk. 60 x), İlker Cihan xx, Bülent Kocabey xx (Yavuz Ayazoğlu dk. 68 x), Ahmet Güney xx, Sercan Uslu xxx (Ahmet Keleş dk. 110 ?), Gökhan Günel xx, Hayrullah Akyel xx
Teknik Direktör: Hamdi Demirtaş
Goller: Sercan Uslu (dk. 27), Ahmet Güney (dk 94), Yavuz Ayazoğlu (dk. 119 pen.) (Bayrampaşa), Hüseyin İriç (dk. 30), Ahmet Üner (dk. 120) (Düzcespor)
Kırmızı kart: Ali Alper Doğan (dk. 117) (Düzcespor)
Sarı kartlar: Serhat Baştan, Çağrı Tekin (Düzcespor), Hüseyin Akoğlu, Güray Fırat (Bayrampaşa)
- 24.5.2018 18:48
- Güncelleme: 24.5.2018 21:15
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Tahkim'den Arda Turan'a müjde
Toplam 3
Yorum
troya bence ardanın cezası yeni sezon başlayana kadar 1 maça düşer. onu da federasyon ziraat kupasında çektirir. türkiyede futbolu yönetenler heyy
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Tahkim'den Arda Turan'a müjde
Toplam 3
Yorum
ephe o zmana caner erkin'e verilen ceza çok değil mi? ardanın yaptığı arada sadece 4 maçlık fark mı var yani.
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Tahkim'den Arda Turan'a müjde
Toplam 3
Yorum
ephe o zmana caner erkin'e verilen ceza çok değil mi? ardanın yaptığı arada sadece 4 maçlık fark mı var yani.
Bayrampaşaspor 2. Lig'e yükseldi! TFF 3. Lig Play-Off Finali: Düzcespor: 2 - Bayrampaşa: 3 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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