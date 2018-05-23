Ankara Demir 2. Lig’e geri döndü
TFF 3. Lig 2. Grup'un finalinde Ankara Demir, Diyarbekirspor'u 3-1 mağlup ederek iki yıl aranın ardından 2. Lig'e yükseldi.
2. LİG'E BİR BİLET DAHA
TFF 2. Lig'e yükselecek ikinci takım bugün belli oluyor. 3. Grup'ta Kızılcabölükspor ile Tarsus İdmanyurdu'nun, Ankara Osmanlı Stadı'nda kozlarını paylaşacağı mücadele saat 16.00'da başlayacak.
- 23.5.2018
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Mario Mandzukic'ten şok tavır!
Toplam 8
Yorum
kartal burak yilmaz cok daha iyi secim.
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Mario Mandzukic'ten şok tavır!
Toplam 8
Yorum
kartal birakin bu adami hangi oynadigi takimda 20 golun ustune cikmis.negredo kadar bile verim alamazsiniz.
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Galatasaray'da yerli avı başlıyor! İşte Fatih Terim'in hedefindeki 3 isim!
Toplam 2
Yorum
Kabataşlı GençleşTakımdaEnAz4TürkBankoOynat.Nagatomu,SerdarGürlerŞ.LigineUygunDeğil.Transferler; 2Bek2OrtaSaha1ForvetYeterli.GüçlüUzunTecrübeliHırslı
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