Ankara Demir 2. Lig’e geri döndü – Fotomaç – 23 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    2. ’e geri döndü

    Ankara Demir 2. Lig’e geri döndü

    3. 2. Grup'un finalinde , Diyarbekirspor'u 3-1 mağlup ederek iki yıl aranın ardından 2. Lig'e yükseldi.

    Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadelede Ankara ekibi, 42'de Hasan Kaya ile öne geçti. 56'da Aykut Çift ile eşitliği sağlayan Diyarbekir, 67'de Fatih Ergen'in atılmasıyla 10 kişi kaldı. Son anlarda rakip kaledeki baskısını artıran Ankara Demir, 79'da Çınar'la bir kez daha öne geçti. 90'da skoru 3-1'e getiren Burak Aydın, takımının 2. 'e çıkışını ilan etti.

    2. LİG'E BİR BİLET DAHA
    2. Lig'e yükselecek ikinci takım bugün belli oluyor. 3. Grup'ta Kızılcabölükspor ile 'nun, Ankara Osmanlı Stadı'nda kozlarını paylaşacağı mücadele saat 16.00'da başlayacak.
    1. 23.5.2018
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