Afyon ezdi geçti – Fotomaç – 23 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Mayıs 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    Afyon ezdi geçti

    Afyon ezdi geçti

    Kendi evinde 1-0 mağlup olan Afjet Afyon’un, rövanştaki destansı zaferinde 3 golle başrol oynadı. Konuk ekibin sayıları ise Bayram (k.k) ve Erdi’den geldi.

    2. Lig play-off yarı final rövanş maçında Afjet Afyonspor, deplasmanda Keçiörengücü'nü 4-2 yenerek finale yükseldi. İlk karşılaşmada penaltıdan yediği golle 1-0 kaybeden Afyon, 5'te Yasin Yener'le öne geçerek rövanşa hızlı başladı. Bu gole yanıtı gecikmeyen ekibi, 13'te Bayram Çetin'in kendi kalesine attığı golle skora denge getirdi: 1-1. Konuk ekip, 21'de kazanılan penaltıda Yasin ile bir kez daha öne geçti: 2-1.

    UMUT PENALTI KAÇIRDI
    Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlanırken, 55. dakikada farkı ikiye çıkardı. Hat-trick yapan Yasin, takımını 3-1'lik üstünlüğe taşıdı. Ev sahibi, 58'de Umut Pusat'la penaltıdan yararlanamadı. 68'de sahne alan Ersel durumu 4-1 yaptı. Karşılaşmanın skorunu belirleyen golü 90+2. dakikada Keçiörengücü adına Erdi Dikmen attı: 4-2. Bu sonuçla 1-0 kaybettiği maçın rövanşını alan Afyon, adını finale yazdırdı.

    ZAFERİ HAK ETTİK
    Karşılaşma sonrasında değerlendirmelerde bulunan Afyonspor teknik direktörü Serhat Gülpınar, zaferi sonuna kadar hak ettiklerini söyledi. İlk maçta beklentilerden uzak bir oyun ortaya koyduklarını hatırlatan Gülpınar, "Taraftarımızın önünde kendi standardımızın altında kalmıştık. Fakat bu maçta çok iyi oynadık ve zaferi sonuna kadar hak ettik. Oyuncularım son ana kadar ciddiyeti elden bırakmadı. Yasin'i de özellikle kutluyorum. İlk maçta kaçan penaltıdan sonra ona güvendim. Sağ olsun boşa çıkarmadı. Finalde de sonuna kadar bütün mücadelemizi ortaya koyacağız" diye konuştu.

    'YASİN' VARSA HEP 'YENER'SİN
    Afjet Afyon'un 29 yaşındaki orta sahası , Keçiörengücü maçına damga vurdu. İlk karşılaşmada kazanılan penaltıda kaleciyi geçemeyen tecrübeli oyuncu, dün rakip filelere 3 gol bırakarak kendini affettirdi. 55 dakikada hat-trick yapan Yasin, bu sezonki gol sayısını da 15'e çıkarmayı başardı.
    1. 23.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Afyon ezdi geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN