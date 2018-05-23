Afyon ezdi geçti
Kendi evinde 1-0 mağlup olan Afjet Afyon’un, rövanştaki destansı zaferinde Yasin Yener 3 golle başrol oynadı. Konuk ekibin sayıları ise Bayram (k.k) ve Erdi’den geldi.
UMUT PENALTI KAÇIRDI
Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlanırken, Afjet Afyonspor 55. dakikada farkı ikiye çıkardı. Hat-trick yapan Yasin, takımını 3-1'lik üstünlüğe taşıdı. Ev sahibi, 58'de Umut Pusat'la penaltıdan yararlanamadı. 68'de sahne alan Ersel durumu 4-1 yaptı. Karşılaşmanın skorunu belirleyen golü 90+2. dakikada Keçiörengücü adına Erdi Dikmen attı: 4-2. Bu sonuçla 1-0 kaybettiği maçın rövanşını alan Afyon, adını finale yazdırdı.
ZAFERİ HAK ETTİK
Karşılaşma sonrasında değerlendirmelerde bulunan Afyonspor teknik direktörü Serhat Gülpınar, zaferi sonuna kadar hak ettiklerini söyledi. İlk maçta beklentilerden uzak bir oyun ortaya koyduklarını hatırlatan Gülpınar, "Taraftarımızın önünde kendi standardımızın altında kalmıştık. Fakat bu maçta çok iyi oynadık ve zaferi sonuna kadar hak ettik. Oyuncularım son ana kadar ciddiyeti elden bırakmadı. Yasin'i de özellikle kutluyorum. İlk maçta kaçan penaltıdan sonra ona güvendim. Sağ olsun boşa çıkarmadı. Finalde de sonuna kadar bütün mücadelemizi ortaya koyacağız" diye konuştu.
'YASİN' VARSA HEP 'YENER'SİN
Afjet Afyon'un 29 yaşındaki orta sahası Yasin Yener, Keçiörengücü maçına damga vurdu. İlk karşılaşmada kazanılan penaltıda kaleciyi geçemeyen tecrübeli oyuncu, dün rakip filelere 3 gol bırakarak kendini affettirdi. 55 dakikada hat-trick yapan Yasin, bu sezonki gol sayısını da 15'e çıkarmayı başardı.
- 23.5.2018
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kartal burak yilmaz cok daha iyi secim.
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kartal birakin bu adami hangi oynadigi takimda 20 golun ustune cikmis.negredo kadar bile verim alamazsiniz.
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