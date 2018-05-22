TFF 2. Lig'de final aşkına – Fotomaç – 22 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Mayıs 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    2. Lig'de final aşkına

    TFF 2. Lig'de final aşkına

    1. Lig’in son takımını belirleyecek yarı final rövanşlarında Keçiörengücü-Afyon (1-0) ve - (4-1) maçları nefes kesecek

    TFF 2. Lig play-off yarı final rövanş karşılaşmaları bugün oynanacak. Altay ve Hatayspor'un ardından 1. Lig'e yükselecek son ekibin belli olacağı play-off'ta finalistler belirlenecek. yarı finalinde ilk müsabakada deplasmanda A.Afyon'u 1-0 mağlup eden Keçiörengücü, rakibini saat 16.00'da Aktepe Stadı'nda konuk edecek. 'ta ise ilk maçta Gümüşhane'ye deplasmanda 4-1 üstünlük kuran Sakaryaspor, bu avantajını finale çevirmek için saat 19.00'da Yeni Atatürk Stadı'nda rakibiyle kozlarını paylaşacak.
    1. 22.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    TFF 2. Lig'de final aşkına haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN