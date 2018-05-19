TFF 3. Lig’de play-off final maçlarının programı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF 2. Lig'e yükselecek son 3 takımın belirleneceği TFF 3. Lig play-off final müsabakalarının programı şöyle:
1. Grup
24 Mayıs Perşembe:
16.00 Düzcespor-Bayrampaşa (Balıkesir Atatürk)
2. Grup
22 Mayıs Salı:
16.00 Ankara Demirspor-Diyarbekirspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
3. Grup
23 Mayıs Çarşamba:
16.00 Tarsus İdmanyurdu-Kızılcabölükspor (Osmanlı)
- 19.5.2018 12:30
- Güncelleme: 19.5.2018 13:01
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Terim'den kutlamalara özel istek
Toplam 2
Yorum
sami Tudor yeni takim kurdu iyi de puanlar aldi takim tam da rayina oturmusken terim ve etrafindakiler Tudoru kovdurup basarisinin uzerine kondu
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Fenerbahçe kupaya hasret
Toplam 8
Yorum
sami bizim baskanin kupa gibi bir derdi mi var, o her gun arazi insaat tesis pesinde,
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Fenerbahçe ligi ikinci bitirdi!
Toplam 6
Yorum
yavuz bu başkanla bu hocayla butakımdan bir cacık olmaz yeni sezonda boş türbüne oynarız
TFF 3. Lig play-off final maçları programı belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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