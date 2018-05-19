TFF 3. Lig play-off final maçları programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF 2. Lig'e yükselecek son 3 takımın belirleneceği TFF 3. Lig play-off final müsabakalarının programı şöyle:



1. Grup

24 Mayıs Perşembe:

16.00 Düzcespor-Bayrampaşa (Balıkesir Atatürk)



2. Grup

22 Mayıs Salı:

16.00 Ankara Demirspor-Diyarbekirspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)



3. Grup

23 Mayıs Çarşamba:

16.00 Tarsus İdmanyurdu-Kızılcabölükspor (Osmanlı)