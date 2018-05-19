TFF 3. Lig play-off final maçları programı belli oldu – Fotomaç – 19 Mayıs 2018
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    21 Mayıs 2018, Pazartesi
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    3. play-off final maçları programı belli oldu

    TFF 3. Lig play-off final maçları programı belli oldu

    3. ’de play-off final maçlarının programı açıklandı.

    () yapılan açıklamaya göre, TFF 2. 'e yükselecek son 3 takımın belirleneceği TFF 3. Lig play-off final müsabakalarının programı şöyle:

    1. Grup

    24 Mayıs Perşembe:

    16.00 Düzcespor-Bayrampaşa (Balıkesir Atatürk)

    2. Grup

    22 Mayıs Salı:

    16.00 Demirspor-Diyarbekirspor (3. )

    3. Grup

    23 Mayıs Çarşamba:

    16.00 Tarsus İdmanyurdu-Kızılcabölükspor (Osmanlı)

    1. 19.5.2018 12:30
    2. Güncelleme: 19.5.2018 13:01
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