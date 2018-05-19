Sakarya'dan Gümüş destan – Fotomaç – 19 Mayıs 2018
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    20 Mayıs 2018, Pazar
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    'dan Gümüş destan

    Sakarya'dan Gümüş destan

    ’yi deplasmanda 4-1’le geçen Tatangalar, finale dev bir adım attı. Mahir (2), Yunus Emre ve Batuhan zaferi getirdi

    2. Lig play-off yarı finalinde Sakaryaspor, deplasmanda Gümüşhanespor'u 4-1 mağlup etti. Yeşil-siyahlılar, 14'te 'ın kafasıyla öne geçti: 1-0. Devre bu skorla geçilirken, ev sahibi 52'de Muharrem'le eşitliği sağladı: 1-1. 54'te Mahir, ceza sahası içinde önünde kalan topa sol çaprazdan yaptığı vuruşla kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-1.

    BATUHAN SAHNE ALDI
    yeniden eşitliği sağlamak için yaptığı ataklardan sonuç alamadı. 88'de Batuhan'ın pasında Yunus Emre düzgün vuruşla farkı ikiye çıkardı: 3-1. 90'da bu kez Yunus Emre, 'e boş kaleye golü attırdı: 4-1. Deplasmanda şov yapan , 22 Mayıs Salı günü saat 19.00'daki rövanşta avantajını koruma peşinde olacak.

    Aynı ciddiyetle devam! SAKARYASPOR Teknik Direktörü Engin Korukır, müthiş bir zafer elde ettiklerini söyledi. Skorun sürpriz olduğunu vurgulayan Korukır, "İyi bir rakiple oynadık. Oyuncularım son anlara kadar özverilerini ortaya koydu. Rövanşta da ciddiyeti elden bırakmadan oynayacağız" dedi.
    1. 19.5.2018
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