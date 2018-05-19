Sakarya'dan Gümüş destan
Gümüşhane’yi deplasmanda 4-1’le geçen Tatangalar, finale dev bir adım attı. Mahir (2), Yunus Emre ve Batuhan zaferi getirdi
BATUHAN SAHNE ALDI
GÜMÜŞHANE yeniden eşitliği sağlamak için yaptığı ataklardan sonuç alamadı. 88'de Batuhan'ın pasında Yunus Emre düzgün vuruşla farkı ikiye çıkardı: 3-1. 90'da bu kez Yunus Emre, Batuhan Karadeniz'e boş kaleye golü attırdı: 4-1. Deplasmanda şov yapan Sakarya, 22 Mayıs Salı günü saat 19.00'daki rövanşta avantajını koruma peşinde olacak.
Aynı ciddiyetle devam! SAKARYASPOR Teknik Direktörü Engin Korukır, müthiş bir zafer elde ettiklerini söyledi. Skorun sürpriz olduğunu vurgulayan Korukır, "İyi bir rakiple oynadık. Oyuncularım son anlara kadar özverilerini ortaya koydu. Rövanşta da ciddiyeti elden bırakmadan oynayacağız" dedi.
- 19.5.2018
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Toplam 1
Yorum
taraftar Alper mi ? Alper mi ? Alper mi ?
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Galatasaray ligi 3. de bitirebilir!
Toplam 9
Yorum
KONSANTRASYON ! TEK MAÇ VUR GEÇ, VUR KIR, PARÇALA, TEKMEYE KAFA SOK, BU AKŞAM EN İYİ DEPLASMAN MAÇINI OYNA VE 3 PUANI ALIP ŞAMPİYON OL GALATASARAY !
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Bir kere Kartal her zaman Kartal
Toplam 3
Yorum
Kafkas Kartalı Duskoyu tüm taraftarlar severdi ama 34 yaşına gelmiş bi adama seneye 5 M euro deil 1 M euro bile alamazdık. O yüzden iyi bir transfer
Sakarya'dan Gümüş destan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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