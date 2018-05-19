Avantaj Keçiören'in
Afyon'a konuk olan eflatun-beyazlılar, 78'de Umut Pusat'ın penaltısıyla zafere uzandı. Ev sahibi, ilk yarıda kazandığı penaltıda Yaşar’ı geçemedi
STATTA İFTAR
Çeyrek finaldeki Sivas Belediye karşılaşmasında dolan Afyon tribünleri, dün büyük oranda boş kaldı. Karşılaşmanın iftar saatine denk gelmesi sebebiyle, mor-beyazlıları yaklaşık 5 bin futbolsever destekledi. Mücadeleye gelenler de orucunu ikinci yarını ortalarında tribünde açtı.
'Ufak avantajımız var'
Galibiyeti değerlendiren Keçiörengücü teknik direktörü Serkan Özbalta, rövanş öncesinde kritik bir galibiyet aldıklarını söyledi. Deplasmandaki galibiyetin önemine vurgu yapan Özbalta, "Salı gününe ufak bir avantajımız var. Bunu değerlendirip finale çıkacağız" dedi.
- 19.5.2018
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Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta, ilk 11'ler | CANLI ANLATIM
Toplam 1
Yorum
taraftar Alper mi ? Alper mi ? Alper mi ?
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Galatasaray ligi 3. de bitirebilir!
Toplam 9
Yorum
KONSANTRASYON ! TEK MAÇ VUR GEÇ, VUR KIR, PARÇALA, TEKMEYE KAFA SOK, BU AKŞAM EN İYİ DEPLASMAN MAÇINI OYNA VE 3 PUANI ALIP ŞAMPİYON OL GALATASARAY !
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Bir kere Kartal her zaman Kartal
Toplam 3
Yorum
Kafkas Kartalı Duskoyu tüm taraftarlar severdi ama 34 yaşına gelmiş bi adama seneye 5 M euro deil 1 M euro bile alamazdık. O yüzden iyi bir transfer
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