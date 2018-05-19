Avantaj Keçiören'in – Fotomaç – 19 Mayıs 2018
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    20 Mayıs 2018, Pazar
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    Avantaj Keçiören'in

    Avantaj Keçiören'in

    Afyon'a konuk olan eflatun-beyazlılar, 78'de 'ın penaltısıyla zafere uzandı. Ev sahibi, ilk yarıda kazandığı penaltıda Yaşar’ı geçemedi

    TFF 2. Lig Kırmızı Grup play-off yarı final ilk maçında Afjet Afyonspor, Keçiörengücü'nü ağırladı. Afyon Zafer Stadyumu'ndaki mücadeleye ev sahibi ekip iyi başladı. Bulduğu fırsatları değerlendiremeyen Afyon'un, 32'de kazandığı penaltıda Yasin; Yaşar'ı geçemedi. Son anlarda da gol sesi çıkmayınca soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle geçildi. İkinci yarının hemen başında 46'ıncı dakikada ev sahibi ekip Ersel'le önemli bir pozisyondan yararlanamadı. Mücadelenin 49'uncu dakikasında Keçiörengücü'nün sağ kanattan gelişen atağında Abdurrahman'ın orta şut karışımı vuruşu kaleci Bekir'de kaldı. Karşılaşmanın hakemi , 77'de bu kez Keçiören lehine penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Umut Pusat, kalecinin sağından ağları buldu: 1-0. Maçın sonuna 6 dakika uzatma eklenirken; kalan sürede gol olmayınca, Keçiörengücü Salı günkü rövanş maçı öncesinde avantaj elde etti.

    STATTA İFTAR
    Çeyrek finaldeki Belediye karşılaşmasında dolan Afyon tribünleri, dün büyük oranda boş kaldı. Karşılaşmanın iftar saatine denk gelmesi sebebiyle, mor-beyazlıları yaklaşık 5 bin futbolsever destekledi. Mücadeleye gelenler de orucunu ikinci yarını ortalarında tribünde açtı.
    'Ufak avantajımız var'

    Galibiyeti değerlendiren Keçiörengücü teknik direktörü Serkan Özbalta, rövanş öncesinde kritik bir galibiyet aldıklarını söyledi. Deplasmandaki galibiyetin önemine vurgu yapan Özbalta, "Salı gününe ufak bir avantajımız var. Bunu değerlendirip finale çıkacağız" dedi.
    1. 19.5.2018
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