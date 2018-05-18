Yarı final heyecanı – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
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    18 Mayıs 2018, Cuma
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    Yarı final heyecanı

    Yarı final heyecanı

    ’ta Gümüşhane ile , ’ta ise Keçiörengücü ile Afjet Afyon 1. Lig’e son bilet için kapışacak.

    1. Lig'e yükselecek üçüncü ve son ekibin belirleneceği playoff'ta yarı final mücadeleleri bugün başlıyor. Beyaz Grup'ta rakiplerini saf dışı bırakan Gümüşhane ile Sakaryaspor 16.00'da kozlarını paylaşacak. Kırmızı Grup'ta yarı finale yükselen Keçiörengücü, saat 19.00'da Afjet Afyonspor'a konuk olacak. Rövanş karşılaşmalarının 22 Mayıs Salı günü oynanacağı play-off'ta, finale kalanlar 27 Mayıs Pazar günü Mersin Stadı'nda Spor Toto 1. Lig'e yükselecek üçüncü ekip olmak için sahaya çıkacak.
    1. 18.5.2018
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