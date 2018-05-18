Yarı final heyecanı
Beyaz Grup’ta Gümüşhane ile Sakarya, Kırmızı Grup’ta ise Keçiörengücü ile Afjet Afyon 1. Lig’e son bilet için kapışacak.
Spor Toto 1. Lig'e yükselecek üçüncü ve son ekibin belirleneceği playoff'ta yarı final mücadeleleri bugün başlıyor. Beyaz Grup'ta rakiplerini saf dışı bırakan Gümüşhane ile Sakaryaspor 16.00'da kozlarını paylaşacak. Kırmızı Grup'ta yarı finale yükselen Keçiörengücü, saat 19.00'da Afjet Afyonspor'a konuk olacak. Rövanş karşılaşmalarının 22 Mayıs Salı günü oynanacağı play-off'ta, finale kalanlar 27 Mayıs Pazar günü Mersin Stadı'nda Spor Toto 1. Lig'e yükselecek üçüncü ekip olmak için sahaya çıkacak.
- 18.5.2018
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Finallerin üstadı Galatasaray
Toplam 2
Yorum
Aslan Fatih Terimle aliskanliklarimiza geri dönüyoruz!
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Kulüpten kutlama
Toplam 1
Yorum
Aslan Oradaydim hic bukadar büyük heyacan yasamamistim,iyiki varsin Galatasaray
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Trabzonspor'dan Gökdeniz ve Fatih Tekke hamlesi
Toplam 5
Yorum
qnb tamam küme düşmemeye oynar artık
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