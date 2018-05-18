Şanlıurfaspor Teknik Direktör Kemal Kılıç’la anlaştı
Şanlıurfaspor, 2011-2012 sezonunda sarı-yeşilli takımla şampiyonluk yaşayan Teknik Direktör Kemal Kılıç ile yeniden anlaştı.
Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Emin Yetim de, Kılıç'ı tebrik ederek, yeni görevinde başarılar diledi.
Bu arada imza töreninde Başkan Yetim'in yanı sıra yönetim kurulu üyelerinden Reşit Yıldız, Feyad Güllü ve Halil Haktankaçmaz da hazır bulundu.
- 18.5.2018 17:39
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Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta, ilk 11'ler | CANLI ANLATIM
Toplam 1
Yorum
taraftar Alper mi ? Alper mi ? Alper mi ?
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Galatasaray ligi 3. de bitirebilir!
Toplam 9
Yorum
KONSANTRASYON ! TEK MAÇ VUR GEÇ, VUR KIR, PARÇALA, TEKMEYE KAFA SOK, BU AKŞAM EN İYİ DEPLASMAN MAÇINI OYNA VE 3 PUANI ALIP ŞAMPİYON OL GALATASARAY !
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Bir kere Kartal her zaman Kartal
Toplam 3
Yorum
Kafkas Kartalı Duskoyu tüm taraftarlar severdi ama 34 yaşına gelmiş bi adama seneye 5 M euro deil 1 M euro bile alamazdık. O yüzden iyi bir transfer
Şanlıurfaspor Teknik Direktör Kemal Kılıç’la anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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