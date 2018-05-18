Şanlıurfaspor Teknik Direktör Kemal Kılıç’la anlaştı – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Mayıs 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    Şanlıurfaspor ’la anlaştı

    Şanlıurfaspor Teknik Direktör Kemal Kılıç’la anlaştı

    Şanlıurfaspor, 2011-2012 sezonunda sarı-yeşilli takımla şampiyonluk yaşayan ile yeniden anlaştı.

    2. Lig 'ta son haftalarda şampiyonluk kaçıran ve Play-off çeyrek finalinde elenen Şanlıurfaspor, gözünü 2018-2019 futbol sezonuna dikti. Başkanlığındaki yönetim, yeni sezon için ile anlaşma sağladı. Tecrübeli teknik direktör, Şanlıurfaspor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreni ile yeniden eski takımının başına geçti. Kendisini Şanlıurfaspor'a bağlayan imzayı atan Kılıç, takımı hak ettiği 1. Lig'e yeniden çıkarmak için elinden geleni yapacağını söyledi.
    Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Emin Yetim de, Kılıç'ı tebrik ederek, yeni görevinde başarılar diledi.
    Bu arada imza töreninde Başkan Yetim'in yanı sıra yönetim kurulu üyelerinden Reşit Yıldız, Feyad Güllü ve Halil Haktankaçmaz da hazır bulundu.
    1. 18.5.2018 17:39
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Şanlıurfaspor Teknik Direktör Kemal Kılıç’la anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN