Menemen'e 5 maç ceza

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off çeyrek final rövanş mücadelesinde evinde Keçiörengücü'nü 2-1 yenmesine rağmen elenip 1. Lig hayallerine yine veda eden Menemen Belediyespor, karşılaşmadan önce çıkan olaylar nedeniyle 5 maç seyircisiz oynama cezası aldı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, sarı-lacivertli kulübe taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle verdiği seyircisiz oynama cezasının yanı sıra çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 12 bin TL fatura çıkardı.

Menemenli futbolcu Murat Erdemir ise sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 müsabakadan men ve 3 bin TL ceza aldı. Grupta bu sezon şampiyonluğu kıl payıyla kaçıran, üst üste ikinci kez Play-Off'tan eli boş dönen İzmir temsilcisi, yeni sezona da 5 maç seyircisiz oynama handikapıyla başlayacak. İlçe Stadı'nda 14 Mayıs Pazartesi günü oynanan karşılaşma öncesi sahada futbolular arasında başlayan kavgaya tribünden atlayan taraftarlar da dahil olmuştu.