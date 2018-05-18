Menemen'e 5 maç ceza – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
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    18 Mayıs 2018, Cuma
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    Menemen'e 5 maç ceza

    Menemen'e 5 maç ceza

    2. Lig 'ta Play-Off çeyrek final rövanş mücadelesinde evinde Keçiörengücü'nü 2-1 yenmesine rağmen elenip 1. Lig hayallerine yine veda eden , karşılaşmadan önce çıkan olaylar nedeniyle 5 maç seyircisiz oynama cezası aldı. , sarı-lacivertli kulübe taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle verdiği seyircisiz oynama cezasının yanı sıra çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 12 bin fatura çıkardı.

    Menemenli futbolcu Murat Erdemir ise sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 müsabakadan men ve 3 bin TL ceza aldı. Grupta bu sezon şampiyonluğu kıl payıyla kaçıran, üst üste ikinci kez Play-Off'tan eli boş dönen temsilcisi, yeni sezona da 5 maç seyircisiz oynama handikapıyla başlayacak. İlçe Stadı'nda 14 Mayıs Pazartesi günü oynanan karşılaşma öncesi sahada futbolular arasında başlayan kavgaya tribünden atlayan taraftarlar da dahil olmuştu.

    1. 18.5.2018 12:08
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