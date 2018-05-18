Gümüşahanespor'u deplasmanda yenen Sakaryaspor avantajı kaptı

Spor Toto 2. Lig Yarı Final Play-Off ilk maçında Gümüşhanespor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi.

Gümüşhane Yenişehir Stadı'nda oynanan maçtan Sakaryaspor 3-1 galip ayrıldı ve rövanş maçı öncesi önemli bir avantaj elde etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 13 ve 54. dakikalarda Mahir Sağlık, 86. dakikada Yunus Emre Yalçın ve 90'da Batuhan Karadeniz'den geldi: 4-1. Gümüşhanespor'un tek golünü 52. dakikada Muharrem Doğan kaydetti.

Finale çıkacak takımı belirleyecek rövanş maçı 22 Mayıs Salı günü oynanacak.