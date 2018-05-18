Spor Toto 2. Lig Yarı Final Play-Off, Gümüşhanespor, Sakaryaspor
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    20 Mayıs 2018, Pazar
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    Gümüşahanespor'u deplasmanda yenen avantajı kaptı

    Gümüşahanespor'u deplasmanda yenen Sakaryaspor avantajı kaptı

    , 'u deplasmanda 4-1 mağlup etti.

    Spor Toto 2. Lig Yarı Final Play-Off ilk maçında ile karşı karşıya geldi.

    Gümüşhane Yenişehir Stadı'nda oynanan maçtan Sakaryaspor 3-1 galip ayrıldı ve rövanş maçı öncesi önemli bir avantaj elde etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 13 ve 54. dakikalarda Mahir Sağlık, 86. dakikada Yunus Emre Yalçın ve 90'da Batuhan Karadeniz'den geldi: 4-1. Gümüşhanespor'un tek golünü 52. dakikada Muharrem Doğan kaydetti.

    Finale çıkacak takımı belirleyecek rövanş maçı 22 Mayıs Salı günü oynanacak.

    1. 18.5.2018 17:52
    2. Güncelleme: 19.5.2018 07:05
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