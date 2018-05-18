Gümüşahanespor'u deplasmanda yenen Sakaryaspor avantajı kaptı
Sakaryaspor, Gümüşhanespor'u deplasmanda 4-1 mağlup etti.
Spor Toto 2. Lig Yarı Final Play-Off ilk maçında Gümüşhanespor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi.
Gümüşhane Yenişehir Stadı'nda oynanan maçtan Sakaryaspor 3-1 galip ayrıldı ve rövanş maçı öncesi önemli bir avantaj elde etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 13 ve 54. dakikalarda Mahir Sağlık, 86. dakikada Yunus Emre Yalçın ve 90'da Batuhan Karadeniz'den geldi: 4-1. Gümüşhanespor'un tek golünü 52. dakikada Muharrem Doğan kaydetti.
Finale çıkacak takımı belirleyecek rövanş maçı 22 Mayıs Salı günü oynanacak.
- 18.5.2018 17:52
- Güncelleme: 19.5.2018 07:05
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Toplam 1
Yorum
taraftar Alper mi ? Alper mi ? Alper mi ?
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Galatasaray ligi 3. de bitirebilir!
Toplam 9
Yorum
KONSANTRASYON ! TEK MAÇ VUR GEÇ, VUR KIR, PARÇALA, TEKMEYE KAFA SOK, BU AKŞAM EN İYİ DEPLASMAN MAÇINI OYNA VE 3 PUANI ALIP ŞAMPİYON OL GALATASARAY !
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Bir kere Kartal her zaman Kartal
Toplam 3
Yorum
Kafkas Kartalı Duskoyu tüm taraftarlar severdi ama 34 yaşına gelmiş bi adama seneye 5 M euro deil 1 M euro bile alamazdık. O yüzden iyi bir transfer
Gümüşahanespor'u deplasmanda yenen Sakaryaspor avantajı kaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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