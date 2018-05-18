Bucaspor'da kongre netleşti

İlk toplantıda çoğunluk sağlanaması halinde 11 Haziran'da ikinci oturum gerçekleşecek. Kulüpte Başkan Ahmet Doğan'ın istifa ettiğini açıklamasının ardından henüz başkan adayı çıkmadı. Sarı-lacivertli takımda birçok futbolcu alacaklarını tahsil etmek için kulübe ihtarname çekerken, kadrosu dağılma tehlikesi bulunan Fırtına'da son haftalarda dümene geçen Teknik Direktör Yüksel Kepoğlu'nun durumu da kongre sonrası netleşecek.