Bucaspor'da kongre netleşti – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
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    18 Mayıs 2018, Cuma
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    'da kongre netleşti

    Bucaspor'da kongre netleşti

    2. Lig 'ta küme düşerek 28 yıl sonra 3. Lig'e sürüklenen 'da genel kurul tarihi 4 Haziran Pazartesi günü olarak belirlendi. İ

    İlk toplantıda çoğunluk sağlanaması halinde 11 Haziran'da ikinci oturum gerçekleşecek. Kulüpte Başkan 'ın istifa ettiğini açıklamasının ardından henüz başkan adayı çıkmadı. Sarı-lacivertli takımda birçok futbolcu alacaklarını tahsil etmek için kulübe ihtarname çekerken, kadrosu dağılma tehlikesi bulunan Fırtına'da son haftalarda dümene geçen Yüksel Kepoğlu'nun durumu da kongre sonrası netleşecek.

    1. 18.5.2018 12:06
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