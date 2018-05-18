Bucaspor'da kongre netleşti
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta küme düşerek 28 yıl sonra 3. Lig'e sürüklenen Bucaspor'da genel kurul tarihi 4 Haziran Pazartesi günü olarak belirlendi. İ
İlk toplantıda çoğunluk sağlanaması halinde 11 Haziran'da ikinci oturum gerçekleşecek. Kulüpte Başkan Ahmet Doğan'ın istifa ettiğini açıklamasının ardından henüz başkan adayı çıkmadı. Sarı-lacivertli takımda birçok futbolcu alacaklarını tahsil etmek için kulübe ihtarname çekerken, kadrosu dağılma tehlikesi bulunan Fırtına'da son haftalarda dümene geçen Teknik Direktör Yüksel Kepoğlu'nun durumu da kongre sonrası netleşecek.
- 18.5.2018 12:06
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Finallerin üstadı Galatasaray
Toplam 2
Yorum
Aslan Fatih Terimle aliskanliklarimiza geri dönüyoruz!
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Kulüpten kutlama
Toplam 1
Yorum
Aslan Oradaydim hic bukadar büyük heyacan yasamamistim,iyiki varsin Galatasaray
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Trabzonspor'dan Gökdeniz ve Fatih Tekke hamlesi
Toplam 5
Yorum
qnb tamam küme düşmemeye oynar artık
Bucaspor'da kongre netleşti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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