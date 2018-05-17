TFF 2. Lig'de yarı final heyecanı – Fotomaç – 17 Mayıs 2018
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    2. Lig'de yarı final heyecanı

    TFF 2. Lig'de yarı final heyecanı

    2. Lig'den 1. Lig'e yükselecek üçüncü ve son ekibin belli olacağı play-off'ta yarı final ilk karşılaşmaları yarın oynanacak.

    Altay ve Hatayspor'un adını doğrudan 1. Lig'e yazdırdığı ligde, play-off çeyrek finalinde rakiplerini saf dışı bırakan 'ta Gümüşhanespor ile Sakaryaspor, 'ta ise Afjet Afyonspor ile Keçiörengücü yarı finalde karşılaşacak.

    Rövanş karşılaşmalarının 22 Mayıs Salı günü oynanacağı play-off'ta, finale kalanlar 27 Mayıs Pazar günü Mersin Stadı'nda Spor Toto 1. Lig'e yükselecek üçüncü ekip olmak için sahaya çıkacak.

    GÜMÜŞHANESPOR-SAKARYASPOR
    Beyaz Grup'ta çeyrek finalde Şanlıurfaspor'u saf dışı bırakan Gümüşhanespor ile Bandırmaspor'u eleyen Sakaryaspor, yarın saat 16.00'da hakem 'nın yöneteceği müsabakada Yenişehir Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

    İki takım arasında normal sezonda 'da oynanan müsabaka 1-1 berabere sona ermiş, Gümüşhane'deki karşılaşma ise ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanmıştı.

    AFJET AFYONSPOR-KEÇİÖRENGÜCÜ
    Kırmızı Grup'ta önceki turda Menemen Belediyespor'u eleyen Keçiörengücü ile Sivas Belediyespor engelini geçen Afjet Afyonspor, hakem Serkan Çınar'ın düdük çalacağı play-off yarı final ilk maçında yarın saat 19.00'da Zafer Stadı'nda karşılaşacak.

    Normal sezonda Afjet Afyonspor, iç sahada 2-0, deplasmanda ise 2-1 kazanmıştı.

    1. 17.5.2018 10:29
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