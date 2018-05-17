Menemen Belediyespor'da 5 ayrılık
TFF 2'nci Lig Play-Off çeyrek finalinde Keçiörengücü'ne elenen Menemen Belediyespor kadroda operasyona başladı.
Sözleşmesi sona erecek teknik direktör Suat Kaya ile masaya oturmaya hazırlanan sarı-lacivertlilerde 5 futbolcuyla yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel takım oyuncularımızdan Cihan Can, Kerem Bulut, Yıldıray Koçal, Aytaç Deniz ve devre arasında kiralanan Ozan Papaker'in sözleşmeleri karşılıklı feshedilmeştir. Oyunculara takımımıza verdikleri emek için teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşamlarında kendilerine başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
- 17.5.2018 12:37
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Volkan Demirel'den tarihi karar!
Toplam 23
Yorum
abbbas bazen sevdiklerinin iyiliği için bu hayattan çekilip gider insan..alır başını taa uzaklara..
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Bir terslik var!
Toplam 5
Yorum
karado 1-cüneyt çakır yetti.
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Volkan Demirel'den tarihi karar!
Toplam 23
Yorum
lakin; sen feneri seviyorsun ama fener seni sevmiyorsa ortada bi sorun vardır .bunu gör..kısa kes meges.
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