Menemen Belediyespor'da 5 ayrılık – Fotomaç – 17 Mayıs 2018
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    18 Mayıs 2018, Cuma
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    'da 5 ayrılık

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    2'nci Lig Play-Off çeyrek finalinde Keçiörengücü'ne elenen kadroda operasyona başladı.

    Sözleşmesi sona erecek teknik direktör ile masaya oturmaya hazırlanan sarı-lacivertlilerde 5 futbolcuyla yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel takım oyuncularımızdan Cihan Can, Kerem Bulut, Yıldıray Koçal, Aytaç Deniz ve devre arasında kiralanan Ozan Papaker'in sözleşmeleri karşılıklı feshedilmeştir. Oyunculara takımımıza verdikleri emek için teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşamlarında kendilerine başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

    1. 17.5.2018 12:37
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