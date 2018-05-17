Sözleşmesi sona erecek teknik direktör Suat Kaya ile masaya oturmaya hazırlanan sarı-lacivertlilerde 5 futbolcuyla yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel takım oyuncularımızdan Cihan Can, Kerem Bulut, Yıldıray Koçal, Aytaç Deniz ve devre arasında kiralanan Ozan Papaker'in sözleşmeleri karşılıklı feshedilmeştir. Oyunculara takımımıza verdikleri emek için teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşamlarında kendilerine başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.