Hatayspor'da transfer çalışmaları başladı

Bu sezon 31 maçta forma giyen ve takımına 6 gollük katkıda bulunan Yılmaz, 2018-2019 sezonunda da bordo-beyazlı forma için ter dökecek. Sezonun son maçında Afjet Afyonspor'a attığı golle şampiyonluğun müjdesini veren Yılmaz, Hatayspor'da kaldığı için duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Kendisini 1 yıl daha Hataysporlu renklere bağlayan imza ile ilgili düşüncelerini paylaşan başarılı futbolcu, "Kulübümde kaldığım için çok mutluyum. 1. Lig'de başarılı olarak Süper Lig'e çıkmayı hedefliyoruz. Hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz. Hepimiz için hayırlı uğurlu olsun" diyerek mutluluğunu paylaştı.