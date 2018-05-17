Hatayspor'da transfer çalışmaları başladı – Fotomaç – 17 Mayıs 2018
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    'da çalışmaları başladı

    Hatayspor'da transfer çalışmaları başladı

    2. Lig ’ta sezonu şampiyon olarak tamamlayan , transferde de hareketli günler geçiriyor. Bordo beyazlılar iç transferde şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Yılmaz Özeren ile sözleşme yeniledi.

    Bu sezon 31 maçta forma giyen ve takımına 6 gollük katkıda bulunan Yılmaz, 2018-2019 sezonunda da bordo-beyazlı forma için ter dökecek. Sezonun son maçında Afjet Afyonspor'a attığı golle şampiyonluğun müjdesini veren Yılmaz, 'da kaldığı için duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

    Kendisini 1 yıl daha Hataysporlu renklere bağlayan imza ile ilgili düşüncelerini paylaşan başarılı futbolcu, "Kulübümde kaldığım için çok mutluyum. 1. Lig'de başarılı olarak 'e çıkmayı hedefliyoruz. Hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz. Hepimiz için hayırlı uğurlu olsun" diyerek mutluluğunu paylaştı.

    1. 17.5.2018 11:57
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