TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta sezonu şampiyon olarak tamamlayan Hatayspor, transferde de hareketli günler geçiriyor. Bordo beyazlılar iç transferde şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Yılmaz Özeren ile sözleşme yeniledi.
Bu sezon 31 maçta forma giyen ve takımına 6 gollük katkıda bulunan Yılmaz, 2018-2019 sezonunda da bordo-beyazlı forma için ter dökecek. Sezonun son maçında Afjet Afyonspor'a attığı golle şampiyonluğun müjdesini veren Yılmaz, Hatayspor'da kaldığı için duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kendisini 1 yıl daha Hataysporlu renklere bağlayan imza ile ilgili düşüncelerini paylaşan başarılı futbolcu, "Kulübümde kaldığım için çok mutluyum. 1. Lig'de başarılı olarak Süper Lig'e çıkmayı hedefliyoruz. Hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz. Hepimiz için hayırlı uğurlu olsun" diyerek mutluluğunu paylaştı.
- 17.5.2018 11:57
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Trabzonspor'dan Gökdeniz ve Fatih Tekke hamlesi
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Yorum
mmmm trabzon rıza hocayı gönderirse çok yazık eder benden söylemesi bana göre süper liğin en iyi hocası
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Volkan Demirel'den tarihi karar!
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Yorum
İSAK TOK Heman fitbolu bıraksın FB nin başına musallat olmasın
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Beşiktaş'ta ikinci Gomez dönemi başlıyor!
Toplam 2
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Taraftar Aynen adam la liga da 21 gol atmis ama bizim Senol hoca'ya yetmez Love'u oynatir :))
Hatayspor'da transfer çalışmaları başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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