Bucaspor'un gençlerine talip çok – Fotomaç – 17 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Mayıs 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    'un gençlerine talip çok

    Bucaspor'un gençlerine talip çok

    2. Lig 'ta kümede tutunmayı başaramayıp 3. Lig'e düşen 'da genç futbolcular Uğurcan Yazgılı ve Oğuz Aydın üst liglerde yer alan takımların radarına girdi.

    Sarı-lacivertlilerde bu sezon profesyonelliğe adım adan kanat oyuncusu Oğuz için 1. Lig ekibi İstanbulspor ve 2. Lig'in yeni temsilcisi Büyükşehir Belediyespor'un transfer teklifinde bulunduğu öğrenildi. Fırtına ile 2020 yılına kadar mukavelesi bulunan Oğuz'un da üst liglerde forma giymek istediği vurgulandı.

    İstifa eden Başkan 'ın yaşanan belirsizliklerden dolayı kulüplere net cevap vermediği bildirildi. Bu sezon 12 karşılaşmada forma giyen 19 yaşındaki futbolcu, U19 Milli Takımın'dan da davet almıştı. Stoperde ve orta sahada görev yapan Uğurcan için de 2. Lig ekip Şanlıurfaspor'un devrede olduğu ifade edildi. Geçen sezon A takıma yükselen ve 1 sene daha mukavelesi olan Uğurcan, toplam 41 resmi maça çıktı. Uğucan da Oğuz gibi U19 'ın formasını terletti.

    1. 17.5.2018 11:59
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bucaspor'un gençlerine talip çok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN