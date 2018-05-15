Tur Keçiörengücü'nün!
Oyuncuların birbirine girdiği karşılaşmada Menemen’e 2-1 mağlup olan Keçiörengücü, deplasman golüyle turladı.
SAVAŞ ALANI!
Karşılaşma öncesinde iki takım oyuncuları sahayı savaş alanına çevirdi. Isınma esnasında yaşanan sözlü tartışma bir anda fiziksel müdahaleye dönüştü ve oyuncular tekme tokat kavgaya tutuştu. Çevik kuvvetin sahaya girmesinin ardından futbolcular ayrıldı ve soyunma odasının yolunu tuttu.
TEKME TOKAT KAVGA
Futbolcuların sözlü sataşması, tekme tokat kavgaya dönüştü. Uzun süren kavga çevik kuvvetin müdahalesiyle bitti.
- 15.5.2018
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Tuncay Şanlı Valbuena'yla ilgili konuştu
Toplam 8
Yorum
Hamdi Güneş Aykut Hoca futbolcuları gerektiği gibi yönetemiyor.Kafasını taktı mı,dışlıyor,küsüyor.İlgilenmiyor.Örnek Alex,Ozan,Valbuena,Isla,Eljif vs ..
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Gençlerbirliği'nde Ümit Özat dönemi resmen bitti
Toplam 2
Yorum
ahemt sayhan ey ümit özat ne olur bir de fenerbahceye antranör olsana allah askina onlari da ikinci lige düsür de ligdeki 17 takim da rahat etsin ama
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Çağlar Söyüncü'ye Arsenal'den 40 milyon Euro!
Toplam 1
Yorum
vatandaş altınordu yüzde kaç pay alacak
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