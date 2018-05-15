Tur Keçiörengücü'nün! – Fotomaç – 15 Mayıs 2018
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Tur 'nün!

    Tur Keçiörengücü'nün!

    Oyuncuların birbirine girdiği karşılaşmada Menemen’e 2-1 mağlup olan , deplasman golüyle turladı.

    2. Lig play-off rövanş maçında deplasmanda 1-0 yenildiği Keçiörengücü'nü konuk eden Menemen Belediye rakibini 2-1 mağlup etmesine rağmen tur atlayamadı. Öncesindeki olayların gölge düşürdüğü maçta ev sahibi, 7'de Samed Ali'nin kafasıyla öne geçti: 1-0. 20'de konuk ekip Okan Baydemir ile 1-1'i buldu. 85'te kazanılan penaltıyı gole çeviren Taşkın, skoru belirledi: 2-1. Keçiören yenilgiye rağmen deplasman golü kuralıyla 'un finalinde Afyon'un rakibi oldu. Oyuncular olaysız bir şekilde sahadan ayrılırken, tribünler yabancı madde yağdırdı.

    SAVAŞ ALANI!
    Karşılaşma öncesinde iki takım oyuncuları sahayı savaş alanına çevirdi. Isınma esnasında yaşanan sözlü tartışma bir anda fiziksel müdahaleye dönüştü ve oyuncular tekme tokat kavgaya tutuştu. Çevik kuvvetin sahaya girmesinin ardından futbolcular ayrıldı ve soyunma odasının yolunu tuttu.

    TEKME TOKAT KAVGA
    Futbolcuların sözlü sataşması, tekme tokat kavgaya dönüştü. Uzun süren kavga çevik kuvvetin müdahalesiyle bitti.

    1. 15.5.2018
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