Afjet Afyonspor şans tanımadı – Fotomaç – 15 Mayıs 2018
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    şans tanımadı

    Afjet Afyonspor şans tanımadı
    'ta 1-1'in rövanşında Sivas Belediye'yi ağırlayan , 3-2 ile finale çıktı. 18'de Oltan'la öne geçen mor-beyazlılar, 27'de Yasin'le 2-0 skoru yaptı. Sivas golü 45'te Samet'le buldu. 60'ta Aykut 3-1'i getirirken, son anlarda Tunay 3-2 yaparak karşılaşmanın skorunu belirledi.
    1. 15.5.2018
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