TFF 2. Lig’de rövanş zamanı – Fotomaç – 14 Mayıs 2018
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    15 Mayıs 2018, Salı
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    2. Lig’de rövanş zamanı

    TFF 2. Lig’de rövanş zamanı

    . 2 Lig Beyaz ve play-off yarı final rövanş maçları bugün oynanacak.

    'ta 1-1'in rövanşında Bandırma, Sakarya'yı TRT Spor'dan 16.00'da yayınlanacak maçta ağırlayacak. 2-2'nin rövanşında da Gümüşhane, Ş.Urfa'yı 16.00'da konuk edecek. 'ta ise 1-1'in rövanşında Afyon, Sivas Bld.'yle 19.00'da TRT Spor'dan ekranlara gelecek maçta evinde kozlarını paylaşacak. Menemen de 1-0 yenilginin rövanşında Keçiörengücü'yle 19.00'da evinde oynayacak.

    GÜMÜŞHANE HAZIR KITA
    Ş.Urfa'yı ağırlayacak Gümüşhane'de moraller en üst seviyede. Teknik Direktör Ziya Doğan, "Heyecandan uyuyamayan insanlar için bu takımı şampiyon yapmamız lazım. Her maç önemli bu maç daha da önemli. Henüz turu geçmedik. Rehavete kapılmayalım" ifadelerini kullandı.
    1. 14.5.2018
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