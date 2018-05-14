TFF 2. Lig’de rövanş zamanı
TFF. 2 Lig Beyaz ve Kırmızı Grup play-off yarı final rövanş maçları bugün oynanacak.
GÜMÜŞHANE HAZIR KITA
Ş.Urfa'yı ağırlayacak Gümüşhane'de moraller en üst seviyede. Teknik Direktör Ziya Doğan, "Heyecandan uyuyamayan insanlar için bu takımı şampiyon yapmamız lazım. Her maç önemli bu maç daha da önemli. Henüz turu geçmedik. Rehavete kapılmayalım" ifadelerini kullandı.
- 14.5.2018
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Şampiyonluk maçına 284 taraftar
Toplam 20
Yorum
öğretici göztepe bu maçı atatürk stadına alırsa bilet satışından en az 5 milyon kazanır ! ayrıca son hafta 9 ihtimalin 7 belki de 8 inde GS şampiyon
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Taraftarın istediği oluyor
Toplam 17
Yorum
Vagif Ya Allah askina bu aykutun bileceyi bi sey yok sona 2 hafta kala kime kime karabuke karsi oynatacag yenilmese iyidir
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Başkan Ahmet Ağaoğlu: "Yeniden öze döneceğiz"
Toplam 8
Yorum
ersoy ergül sayın başkan öze döneceğiz derken herkesi a takıma almamalı iş yapacaklar alınmalı sahada kaliteli yerli ve yabancılarla harmanlanmalı
TFF 2. Lig’de rövanş zamanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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