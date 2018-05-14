Menemen Belediyespor-Keçiörengücü sahanın ortasında tekme tokat kavga – Fotomaç – 14 Mayıs 2018
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    -Keçiörengücü sahanın ortasında tekme tokat kavga

    Menemen Belediyespor-Keçiörengücü sahanın ortasında tekme tokat kavga

    ile Keçiörengücü arasında oynanacak olan 2. Lig Kırmızı Grup Play-off çeyrek final rövanş karşılaşmasından hemen önce oyuncular sahayı savaş alanına çevirdi.

    Kendi yarı sahalarında ısınan oyuncular arasında yaşanan sözlü gerginlik bir anda fiziksel müdahaleye dönüştü ve iki takım oyuncuları tekme-tokat kavga etti.

    Dakikalarca süren kavgada oyuncuları ayırmak için çevik kuvvet sahaya girdi. Uzun uğraşlar sonunda oyuncular ayrıldı ve soyunma odasının yolunu tuttu.
    1. 14.5.2018 19:16
    2. Güncelleme: 14.5.2018 19:16
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