Menemen Belediyespor-Keçiörengücü sahanın ortasında tekme tokat kavga

Menemen Belediyespor ile Keçiörengücü arasında oynanacak olan TFF 2. Lig Kırmızı Grup Play-off çeyrek final rövanş karşılaşmasından hemen önce oyuncular sahayı savaş alanına çevirdi.

Kendi yarı sahalarında ısınan oyuncular arasında yaşanan sözlü gerginlik bir anda fiziksel müdahaleye dönüştü ve iki takım oyuncuları tekme-tokat kavga etti.



Dakikalarca süren kavgada oyuncuları ayırmak için çevik kuvvet sahaya girdi. Uzun uğraşlar sonunda oyuncular ayrıldı ve soyunma odasının yolunu tuttu.