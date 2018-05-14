Menemen Belediyespor-Keçiörengücü sahanın ortasında tekme tokat kavga
Menemen Belediyespor ile Keçiörengücü arasında oynanacak olan TFF 2. Lig Kırmızı Grup Play-off çeyrek final rövanş karşılaşmasından hemen önce oyuncular sahayı savaş alanına çevirdi.
Dakikalarca süren kavgada oyuncuları ayırmak için çevik kuvvet sahaya girdi. Uzun uğraşlar sonunda oyuncular ayrıldı ve soyunma odasının yolunu tuttu.
- 14.5.2018 19:16
- Güncelleme: 14.5.2018 19:16
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Tuncay Şanlı Valbuena'yla ilgili konuştu
Toplam 8
Yorum
Hamdi Güneş Aykut Hoca futbolcuları gerektiği gibi yönetemiyor.Kafasını taktı mı,dışlıyor,küsüyor.İlgilenmiyor.Örnek Alex,Ozan,Valbuena,Isla,Eljif vs ..
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Gençlerbirliği'nde Ümit Özat dönemi resmen bitti
Toplam 2
Yorum
ahemt sayhan ey ümit özat ne olur bir de fenerbahceye antranör olsana allah askina onlari da ikinci lige düsür de ligdeki 17 takim da rahat etsin ama
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Çağlar Söyüncü'ye Arsenal'den 40 milyon Euro!
Toplam 1
Yorum
vatandaş altınordu yüzde kaç pay alacak
Menemen Belediyespor-Keçiörengücü sahanın ortasında tekme tokat kavga haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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