Gümüşhanespor 2-0 Şanlıurfaspor | Gümüşhanespor play-off yarı finalinde – Fotomaç – 14 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Mayıs 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    Gümüşhanespor 2-0 Şanlıurfaspor | Gümüşhanespor play-off yarı finalinde

    Gümüşhanespor 2-0 Şanlıurfaspor | Gümüşhanespor play-off yarı finalinde

    . 2 Grup play-off çeyrek final rövanş maçında Gümüşhanespor, Şanlıurfaspor'u 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.

    2. Grup çeyrek final rövanş maçında Gümüşhanespor ile Şanlıurfaspor karşılaştı. 2-2 biten ilk maçın rövanşında Şanlıurfaspor'u Fırat Arıkan ve Oktay Delibalta'nın golleriyle yenen Gümüşhanespor, yarı finale çıktı.
    1. 14.5.2018 11:00
    2. Güncelleme: 14.5.2018 18:01
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gümüşhanespor 2-0 Şanlıurfaspor | Gümüşhanespor play-off yarı finalinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN