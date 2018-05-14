Altay’a iki Sırp oyuncu – Fotomaç – 14 Mayıs 2018
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    15 Mayıs 2018, Salı
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    ’a iki Sırp oyuncu

    Altay’a iki Sırp oyuncu
    7 yıl sonra döndüğü 1. Lig'de iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen 'ın, Manisaspor'un eski oyuncuları santrfor ve stoper 'in peşinde olduğu öğrenildi. Geçen sezon 6 gol atan Perovic ve 13 maçta oynayan Mikic, Tarzan'dan mali sorunlar nedeniyle ayrılmıştı.
    1. 14.5.2018
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