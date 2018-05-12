Samsunspor’da seferberlik – Fotomaç – 12 Mayıs 2018
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    12 Mayıs 2018, Cumartesi
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    ’da seferberlik

    <a href="/index/samsunspor?id=2c545305-9730-4028-b51d-8b23ff4de92f" class="" rel="tag">Samsunspor</a>’da seferberlik
    2. Lig'e düşen Samsunspor'da Başkanı Ahmet Güral Karayılmaz, konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu. tahtasının açılabilmesi için 4 milyon liraya ihtiyaç olduğunu söyleyen Karayılmaz, "Sıcak para olursa yapılacak görüşmeler ile bu rakam 2-3 milyon arasında bitirilebilir" dedi.
    1. 12.5.2018
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