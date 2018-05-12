Samsunspor’da seferberlik
- 12.5.2018
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Aykut Kocaman’ın Akhisar kabusu
Toplam 14
Yorum
bjkli Adam hiçbir maç yok ki faturayı hakemlere çıkarmasın Bursa maçını hiç görmez. Avrupalı hakemlerin yönettiği Vardar maçında hüsran
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Oğuzhan Özyakup için Arsenal'le pazarlıklar başladı
Toplam 1
Yorum
taraftar adamın zaten sezon sonu sözleşmesi bitiyo kaldı ki kim düşürür payını ne saçma muhabbet arsenaldamı feda dicek beşiktaş için hahaha
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Galatasaray'da gelecek Fatih Terim'in elinde!
Toplam 3
Yorum
metinn sn.fatih terim gibi basarili bir t.direktöre sahibiz ve KIYMETINI bazi dis mihrakalrin alcakca saldirilari nedeni ile bilemiyoruz yazikkkk
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