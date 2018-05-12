Elazığ'da Tarsus şov – Fotomaç – 12 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Mayıs 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH

    'da Tarsus şov

    Elazığ'da Tarsus şov
    3. Lig 3. Grup Play-Off çeyrek final ilk maçında Elaziz Bld. evinde 'na 5-2 yenildi. İlk yarısı 1-1 sona eren mücadelede ikinci yarıda Tarsus'ta Ergun attığı 2 golle yıldızlaşırken, Elaziz'de 66. dakikada Ergun kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Rövanşlar 15 Mayıs'ta oynanacak.
    1. 12.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Elazığ'da Tarsus şov haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN