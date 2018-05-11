Bucaspor'da aday yok – Fotomaç – 11 Mayıs 2018
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    11 Mayıs 2018, Cuma
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    'da aday yok

    <a href="/index/bucaspor?id=1fd20802-b123-4c11-b610-d0d6e81ef724" class="" rel="tag">Bucaspor</a>'da aday yok

    2. Lig 'ta son hafta küme düşerek 28 yıl sonra 3. Lig'e dönen 'da Başkan 'ın istifa etmesinin ardından gözler muhtemel adaylara çevrildi.

    Fırtına'da başkanlık için ismi geçen eski başkanlardan Mehmet Bektur, Şeref Üstündağ ve Çetin Kayışlı'nın aday olmaya sıcak bakmadığı bildirildi. Yönetimde büyük boşluk yaşayan ekibinde Buca Belediye Başkanı 'nın aday bulmak için kulis çalışmalarına başladığı öğrenildi. Piriştina'nın eski yönetimlerde yer alan kişilerle bir araya geleceği ve kulübün yol haritasını belirlemeye çalışacağı bildirildi. 'ın da istifa kararından vazgeçmeyeceği ifade edildi.

    1. 11.5.2018 12:19
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