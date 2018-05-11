Bucaspor'da aday yok
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta son hafta küme düşerek 28 yıl sonra 3. Lig'e dönen Bucaspor'da Başkan Ahmet Doğan'ın istifa etmesinin ardından gözler muhtemel adaylara çevrildi.
Fırtına'da başkanlık için ismi geçen eski başkanlardan Mehmet Bektur, Şeref Üstündağ ve Çetin Kayışlı'nın aday olmaya sıcak bakmadığı bildirildi. Yönetimde büyük boşluk yaşayan İzmir ekibinde Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina'nın aday bulmak için kulis çalışmalarına başladığı öğrenildi. Piriştina'nın eski yönetimlerde yer alan kişilerle bir araya geleceği ve kulübün yol haritasını belirlemeye çalışacağı bildirildi. Ahmet Doğan'ın da istifa kararından vazgeçmeyeceği ifade edildi.
- 11.5.2018 12:19
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Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe ile ilgili olay paylaşım
Toplam 15
Yorum
ÇOK ÇOK NET. BU FENERİN TEK MAÇLIKTA OLSA BAŞINDA YILMAZ VURAL OLSAYDI KUPA FENERİNDİ.
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Trabzonspor gelecek sezonda Avrupa'da yok
Toplam 3
Yorum
TS61 Tebrikler Akhisar milyon euro para vereceğine yüreğiyle ruhuyla oynayacak adamlar lazım bursada gençleri görelim 5. olsan ne olacak artık
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Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe ile ilgili olay paylaşım
Toplam 15
Yorum
THE END EGE MUTLU EGE GURURLU..İSTANBUL KAYBETTİ.
Bucaspor'da aday yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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