Fırtına'da başkanlık için ismi geçen eski başkanlardan Mehmet Bektur, Şeref Üstündağ ve Çetin Kayışlı'nın aday olmaya sıcak bakmadığı bildirildi. Yönetimde büyük boşluk yaşayan İzmir ekibinde Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina'nın aday bulmak için kulis çalışmalarına başladığı öğrenildi. Piriştina'nın eski yönetimlerde yer alan kişilerle bir araya geleceği ve kulübün yol haritasını belirlemeye çalışacağı bildirildi. Ahmet Doğan'ın da istifa kararından vazgeçmeyeceği ifade edildi.