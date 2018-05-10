Şanlıurfaspor sahasında Gümüşhanespor ile berabere kaldı – Fotomaç – 10 Mayıs 2018
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    10 Mayıs 2018, Perşembe
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    sahasında ile berabere kaldı

    Şanlıurfaspor sahasında Gümüşhanespor ile berabere kaldı

    2. mücadelelerinde  ile  karşılaştı. Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

    2. mücadelelerinde son hafta Altay'a yenilerek zirveyi rakibine kaptıran ve ligi averajla 3. sırada bitiren , çeyrek finalde ilk maçta 'a konuk oldu.

    Stadı'nda oynan mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi. Şanlıurfaspor'un gollerini 42. dakikada Artun ve 89. dakikada kaydetti. Gümüşhanespor'un gollerini ise 66. dakikada Oktay ve 88. dakikada Furkan attı.

    Rövanş mücadelesi ise 14 Mayıs Pazartesi günü oynanacak

    STAT: 11 Nisan

    HAKEMLER: Özgüç Türkalp (xxx), Engin Erdem (xxx), Utku Tunavelioğlu (xxx)

    ŞANLIURFASPOR: Ömer (xxx) - Şaban (xxx), Artun (xx) (Dk. 78 İsmail x), Hüseyin (xxx), Mehmet Taşçı (xxx), Sercan (xxx), Feridun (x) (Dk. 70 Fahri x), Fevzi (x) (Dk. 70 Mehmet Albayrak x), Muhammed (xxx), İzzet (xxx), Bahadır (xxx)

    GÜMÜŞHANESPOR: Hasan (xxx) - Recep (x) (Dk. 63 Oktay xx), Salih (xxx), Fırat (xxx), Ziya (xxx), Musa (xxx), Serhat (xxx), Benjamin (xxx), Muharrem (xxx), Melih (x) (Dk. 90 Yiğitcan), Berk (xx) (Dk.45 Furkan x)

    GOLLER: Dk. 42 Artun, Dk. 89 Mehmet Albayrak (Şanlıurfaspor) - Dk. 66 Oktay, Dk. 88 Furkan (Gümüşhanespor)

    : Fevzi, Fahri, Şaban (Şanlıurfaspor) - Muharrem (Gümüşhanespor)

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    1. 10.5.2018 21:37
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