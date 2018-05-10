TFF 2. Lig'de normal sezonunda Beyaz Grup şampiyonu Altay ile Kırmızı Grup şampiyonu Hatayspor'un ardından Spor Toto 1. Lig'e yükselecek takımı belirleyecek Play-off müsabakaları başladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonu 5. sırada tamamlayan Keçiörengücü ile ligi ikinci sırada tamamlayan Menemen Belediyespor, çeyrek final ilk maçında karşılaştı.

Aktepe Stadı'nda oynanan ve hakem Onur Karabaş'ın düdük çaldığı karşılaşmada. Keçiörengücü 90. dakikada bulduğu golle Menemen Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.



TFF 2'nci Lig Play-off çeyrek final ilk karşılaşmasında Keçiörengücü sahasında Menemen Belediyespor'u 90'ıncı dakikada Hüseyin Güngör'ün attıiğı golle 1-0 mağlup etti. Ankara ekibi 14 Mayıs Pazartesi günü oynanacak rövanş karşılaşması öncesi avantaj elde etti.

STAT: Aktepe

HAKEMLER: Onur Karabaş (xx), Orkun Aktaş (xx), Cemal Bingül (xx)

KEÇİÖRENGÜCÜ: Yakup Bugun (xxx) - Rıdvan Koçak (xxx), Sinan Morgil (xxx), Şahin Şafakoğlu (xxx), Hüseyin Güngör (xxxx), Uğur Utlu (xxx), Ayhan Gürbüz (xxx), İlyas Yavuz (xx) (Dk. 70 Umut Pusat x), Ahmet Güven (xx) (Dk. 74 Okan Eken x), Okan Baydemir (xxx), Abdurrahman Kuyucu (xxx)

MENEMEN BELEDİYE SPOR: Bayram Olgun (xx) - Semih Ceylan (xx), Veli Çetin (xx), Cihan Can (xx), Alberk Koç (xx), Murat Erdemir (xx), Taşkın Çalış (xx), Ardahan Gündoğdu (xx) (Dk. 62 Samet Günhan xx), Mustafa Şen (xx), Samed Ali Kaya (xx) (Dk. 86 Aytaç Deniz), Ozan Papaker (xx) (Dk. 76 Kerem Bulut x)

GOLLER: Dk. 90 Hüseyin Güngör (Keçiörengücü)

SARI KARTLAR: Ahmet Güven (Keçiörengücü) - Samed Ali Kaya, Semih Ceylan (Menemen Belediye Spor)