Keçiörengücü 1-0 Menemen Belediyespor
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    10 Mayıs 2018, Perşembe
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    Keçiörengücü, 'u 90'da yıktı!

    Keçiörengücü, <a href="/index/menemen-belediyespor?id=c8464710-b2f0-44ad-b7ce-6c44e7c8d057" class="" rel="tag">Menemen Belediyespor</a>'u 90'da yıktı!

    2'nci Lig Play-Off karşılaşmalar oynandı. Keçiörengücü sahasında 'u 90'ıncı dakikada Hüseyin Güngör'ün attıiğı golle 1-0 mağlup etti.

    2. Lig'de normal sezonunda şampiyonu Altay ile şampiyonu Hatayspor'un ardından 1. Lig'e yükselecek takımı belirleyecek Play-off müsabakaları başladı.

    2. Lig 'ta sezonu 5. sırada tamamlayan Keçiörengücü ile ligi ikinci sırada tamamlayan , çeyrek final ilk maçında karşılaştı.

    Aktepe Stadı'nda oynanan ve hakem Onur Karabaş'ın düdük çaldığı karşılaşmada. Keçiörengücü 90. dakikada bulduğu golle 'u 1-0 mağlup etti.

    2'nci Lig Play-off çeyrek final ilk karşılaşmasında Keçiörengücü sahasında 'u 90'ıncı dakikada Hüseyin Güngör'ün attıiğı golle 1-0 mağlup etti. Ankara ekibi 14 Mayıs Pazartesi günü oynanacak rövanş karşılaşması öncesi avantaj elde etti.

    STAT: Aktepe
    HAKEMLER: Onur Karabaş (xx), Orkun Aktaş (xx), Cemal Bingül (xx)
    KEÇİÖRENGÜCÜ: Yakup Bugun (xxx) - Rıdvan Koçak (xxx), Sinan Morgil (xxx), Şahin Şafakoğlu (xxx), Hüseyin Güngör (xxxx), Uğur Utlu (xxx), Ayhan Gürbüz (xxx), İlyas Yavuz (xx) (Dk. 70 Umut Pusat x), Ahmet Güven (xx) (Dk. 74 Okan Eken x), Okan Baydemir (xxx), Abdurrahman Kuyucu (xxx)
    MENEMEN BELEDİYE SPOR: Bayram Olgun (xx) - Semih Ceylan (xx), Veli Çetin (xx), Cihan Can (xx), Alberk Koç (xx), Murat Erdemir (xx), Taşkın Çalış (xx), Ardahan Gündoğdu (xx) (Dk. 62 Samet Günhan xx), Mustafa Şen (xx), (xx) (Dk. 86 Aytaç Deniz), Ozan Papaker (xx) (Dk. 76 Kerem Bulut x)
    GOLLER: Dk. 90 Hüseyin Güngör (Keçiörengücü)
    SARI KARTLAR: Ahmet Güven (Keçiörengücü) - , Semih Ceylan (Menemen Belediye Spor)

    1. 10.5.2018 19:44
    2. Güncelleme: 10.5.2018 19:59
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