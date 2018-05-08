Bucaspor'da ayrılık vakti – Fotomaç – 08 Mayıs 2018
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    08 Mayıs 2018, Salı
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    'da ayrılık vakti

    Bucaspor'da ayrılık vakti

    TFF 2. Lig 'ta kümede kalma savaşını kaybedip 28 yıl sonra 3. Lig'e dönen dağılmaya başladı.

    Önce Başkan istifa ettiğini açıklarken, ay sonunda sözleşmesi bitecek 8 futbolcunun da bavullarını topladığı bildirildi. Fırtına'da 28 golle normal sezonu krallık yarışında zirvede bitiren İlyas Çakmak başta olmak üzere Emre Özkan, Emre Toraman, Onur Alkan, Ömer Kanberoğlu, Murat Akyüz, Sancar Yıldırım ve Hüseyin Koç'un sözleşme yenilemeye sıcak bakmadıkları ifade edildi.

    Mukaveleleri süren diğer futbolcuların ise içeride maç başı ve primlerinin kaldığı, oyuncuların kulübe Futbol Federasyonu aracılığı ile ihtarname çekmeye başladıkları kaydedildi. Yaşadığı maddi krizleri bir türlü aşamayan sarı-lacivertlilerde son 4 hafta dümene getirilen teknik direktör Yüksel Kepoğlu'nun ise 1 yıl daha kontratı bulunuyor. Görevi bırakan Ahmet Doğan'ın yerine seçilecek başkanın nasıl bir yol haritası izleyeceği şimdiden merak konusu oldu.

    1. 8.5.2018 11:37
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