Menemen'de Kerem şoku
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluğu kıl payıyla kaçırıp Play-Off çeyrek finalinde Keçiörengücü ile eşleşen Menemen Belediyespor'da golcü Kerem Bulut'un sakatlanması keyifleri kaçırdı.
Tecrübeli golcünün Eyüpspor karşılaşmasında sol omzu çıktı. Daha önce de aynı omzundan sakatlanan ve 2 hafta süre alamayan Kerem'in Keçiörengücü ile perşembe günü Ankara'da oynanacak ilk maça yetişmesinin zor olduğu bildirildi.
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Suat Kaya'nın Kerem'in yokluğunda Ozan Papaker'e forma vereceği ifade edildi.
- 7.5.2018 12:45
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TFF, Fatih Terim'e 9 milyon TL tazminat ödeyecek
Toplam 1
Yorum
Hasan Bir asgari ücretlinin yemeden içmeden yaklaşık 500 yıllık çalışmasının karşılığı. Yada 500 asgari ücretli kişinin 1 yıllık çalışması.
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Ali Ay: Karşımıza Fenerbahçe değil Fırat Aydınus çıktı
Toplam 7
Yorum
Umut Kesinlikle Bursaspor cok iyi oynadı..Umarız ayni oyunu Trabzon maçında oynarlar ve ligi iyi yerde bitirir.
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Dadaş’ın tek hedefi var
Toplam 1
Yorum
trabzonlu KARDEŞLERİMİZİ 4 GÖZLE BEKLİYOR YÜREKTEN DESTEKLİYORUZ. ALLAH YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN.
Menemen'de Kerem şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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