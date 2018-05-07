Menemen'de Kerem şoku

Tecrübeli golcünün Eyüpspor karşılaşmasında sol omzu çıktı. Daha önce de aynı omzundan sakatlanan ve 2 hafta süre alamayan Kerem'in Keçiörengücü ile perşembe günü Ankara'da oynanacak ilk maça yetişmesinin zor olduğu bildirildi.



Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Suat Kaya'nın Kerem'in yokluğunda Ozan Papaker'e forma vereceği ifade edildi.