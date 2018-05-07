Menemen'de Kerem şoku – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
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    07 Mayıs 2018, Pazartesi
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    Menemen'de Kerem şoku

    Menemen'de Kerem şoku

    TFF 2. Lig 'ta şampiyonluğu kıl payıyla kaçırıp Play-Off çeyrek finalinde Keçiörengücü ile eşleşen 'da golcü Kerem Bulut'un sakatlanması keyifleri kaçırdı.

    Tecrübeli golcünün Eyüpspor karşılaşmasında sol omzu çıktı. Daha önce de aynı omzundan sakatlanan ve 2 hafta süre alamayan Kerem'in Keçiörengücü ile perşembe günü Ankara'da oynanacak ilk maça yetişmesinin zor olduğu bildirildi.

    Sarı-lacivertlilerde teknik direktör 'nın Kerem'in yokluğunda Ozan Papaker'e forma vereceği ifade edildi.

    1. 7.5.2018 12:45
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