Hatayspor’da büyük coşku – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
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    07 Mayıs 2018, Pazartesi
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    Hatayspor’da büyük coşku

    Hatayspor’da büyük coşku
    2. Lig 'ta Afyon'u 2-0 mağyup ederek şampiyon olan Hatayspor, geceyi uykusuz geçirdi. Mücadelenin ardından sevinci taraftarıyla paylaşan futbolcular ve teknik heyet, Hatay halkının sevgi seliyle karşılandı. Kupanın kaldırılmasının ardından taraftarlar, gecenin geç saatlerine kadar müzik eşliğinde şampiyonluğun mutluluğunu yaşadı.
    1. 7.5.2018
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