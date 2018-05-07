En çok Altay inandı! – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
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    07 Mayıs 2018, Pazartesi
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    En çok inandı!

    En çok Altay inandı!
    2. Lig 'ta şampiyon olan 'ın başkanı Özgür Ekmekçioğlu, camia olarak çok inandıklarını söyledi. Sezon başında iddialı bir kadro kurduklarını belirten Ekmekçioğlu, "Sağ olsun taraftarımız da yalnız bırakmadı. En çok biz çalıştık, biz biz istedik, biz inandık. Önümüzdeki senenin planlamasını yapacağız" ifadelerini kullandı.
    1. 7.5.2018
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